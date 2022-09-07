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Chelsea'de Thoma Tuchel'in görevine son verildi!

07.09.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... İngiltere Premier Lig'in köklü ekiplerinden Chelsea'de Alman teknik direktör Thomas Tuchel ile yollar ayrıldığını resmen açıkladı. İşte detaylar...

Chelsea'de Thoma Tuchel'in görevine son verildi!

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun ilk maçında dün deplasmanda GNK Dinamo Zagreb'e 1-0 mağlup olan Chelsea'de fatura Tuchel'e kesildi.

6 MAÇTA 3 GALİBİYET!

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Premier Lig'de bu sezon çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak sezona istediği gibi başlayamayan Chelsea'de, Şampiyonlar Ligi'nde dün alınan Dinamo Zagreb yenilgisi sonrasında Thomas Tuchel ile ayrılık kararı alındı.

Thomas Tuchel, Londra ekibinde 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası ve 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazanmıştı. Chelsea yönetiminin Tuchel ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için ilk adayının Brighton'ı çalıştıran Graham Potter olduğu ileri sürüldü.


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