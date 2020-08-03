Chelsea'den Eddie Newton'a tebrik mesajı

Chelsea, uzun yıllar formasını giyen ve antrenörlük yapan Newton için "Trabzonspor'da teknik direktörlüğe getirilen Eddie Newton'u tebrik ederiz. İyi şanslar." paylaşımı yaptı.
Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile yolların ayrılması sonrası takımında başında yer alan antrenör Newton'ın, teknik direktör olarak kalacağını duyurmuştu.
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