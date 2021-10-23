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  4. Chelsea'den gol yağmuru! 7-0

Chelsea'den gol yağmuru! 7-0

23.10.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea ile Norwich karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Chelsea 7-0'lık skorla kazandı.

Chelsea'den gol yağmuru! 7-0
Mason Mount

Mason Mount

İNG İngiltere
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Chelsea
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Chelsea, Stamford Bridge'te Norwich'i 7-0'lık skorla mağlup etti.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 8, 85 ve 90+1. dakikalarda Mason Mount, 18. dakikada Callum Hudson-Odoi, 42. dakikada Reece James, 57. dakikada Ben Chilwell, 62. dakikada Max Aarons attı.

Norwich'te Benjamin Gibson, 65. dakikada çift sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Norwich'te forma giyen milli stoper Ozan Kabak, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Norwich'e karşı evinde oynadığı son 13 Premier Lig maçının 11'ini kazanan ve 1994'ten beri yenilmeyen Chelsea, puanını 22 yaptı. 9. hafta sonunda hiç galibiyeti olmayan Norwich, 2 puanda kaldı.

Chelsea, gelecek hafta Newcastle'a konuk olacak. Norwichy ise sahasında Leeds ile karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Premier League Chelsea
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