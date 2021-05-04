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  4. Chelsea'den radikal karar! Yönetim kurulu toplantılarına taraftar temsilcileri de katılacak

Chelsea'den radikal karar! Yönetim kurulu toplantılarına taraftar temsilcileri de katılacak

04.05.2021 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de taraftar temsilcileri, yönetim kurulu toplantılarına katılarak kulübün alacağı kararlarda söz sahibi olacak.

Chelsea'den radikal karar! Yönetim kurulu toplantılarına taraftar temsilcileri de katılacak

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftar grupları arasından belirlenecek üç kişi, 1 Temmuz'dan itibaren toplantılarda yer alabilecek.

Her sezon öncesi seçimle gelecek bu temsilciler, futbolcu, teknik heyet ve akademiyle ilgili konular hariç kulübün alacağı kararlar hakkında görüş bildirecek.

Avrupa Süper Ligi'nin kurucuları arasında yer alan Chelsea, taraftardan gelen yoğun tepkinin ardından projeden çekilmişti.

Kulübün sahibi Roman Abramovich, lige katılma kararından dolayı pişmanlık duyduğu belirterek, taraftarla daha fazla diyalog halinde olacağını açıklamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Premier League Chelsea
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