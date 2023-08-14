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  4. Chelsea'den tarihe geçen imza! Londra temsilcisi Moises Caicedo için 133 milyon Euro ödedi, İngiltere tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdi

Chelsea'den tarihe geçen imza! Londra temsilcisi Moises Caicedo için 133 milyon Euro ödedi, İngiltere tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdi

14.08.2023 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Chelsea, 133 milyon Euro'luk tarihi bir transfere imza attı. İşte detaylar...

Moises Caicedo

Moises Caicedo

EKV Ekvador
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Brighton & Hove Albion
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İngiltere Premier Lig'in dev kulüplerinden Chelsea, bir süredir gündemlerinde yer alan Moises Caicedo transferinde mutlu sona ulaştı. Londra temsilcisi, Ekvadorlu futbolcu ile 8 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Chelsea ayrıca sözleşmede bir yıl da uzatma opsiyonu olduğunu duyurdu.

TARİHE GEÇEN TRANSFER

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Chelsea, 21 yaşındaki futbolcu için Brighton'a 133 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Caicedo, bu rakamla birlikte hem Chelsea'nin hem de İngiltere tarihinin en pahalı transfer olacak.

"HAYALİM GERÇEKLEŞTİ"

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Caicedo, transferinin adından, "Chelsea'ye katıldığım için çok mutluyum. Bu büyük kulüpte olduğum için çok heyecanlıyım. Chelsea beni aradığında iki kez düşünmeme gerek kalmadı, bu kulübe imza atmak istediğimi biliyordum. Burada olmak bir hayalin gerçekleşmesi. Başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.


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