SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Chelsea - Everton maç özeti: 4-0

Chelsea - Everton maç özeti: 4-0

İNGİLTERE HABERLERİ  | 08.03.2020 20:27 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Chelsea, Everton karşısında farklı kazandı: 4-0! Chelsea deplasmanlarında zorlanan Everton, Stamford Bridge'deki son galibiyetini 1994'te aldı. Chelsea Everton maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Chelsea - Everton maç özeti: 4-0

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Chelsea evinde Everton ile karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0'lık skorla kazandı. Chelsea Everton maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Chelsea'ye galibiyeti getiren goller, 14. dakikada Mount, 21. dakikada Pedro, 51. dakikada Willian ve 54. dakikada Giroud'dan geldi. Birçok eksikle maça çıkan Chelsea'de Kante, Pulisic, Kovacic, Loftus-Cheek, Hudson-Odoi ve Abraham, sakatlıkları nedeniyle oynayamazken, cezalı Jorginho da forma giymedi.

Chelsea deplasmanlarında zorlanan Everton, Stamford Bridge'deki son galibiyetini 1994'te aldı. (25 maç)

Bu sonuçla birlikte son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan alan Chelsea, 48 puana yükseldi ve Şampiyonlar Ligi yarışında önemli bir adım attı. 3 maçtır kazanamayan Everton ise 37 puanda kaldı.

Premier Lig'in 30. haftasında Chelsea deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacakken, Everton ise evinde Liverpool ile derbide karşılaşacak.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!
Liverpool kendine geldiLiverpool kendine geldi
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Premier Lig chelsea everton maç özeti özet izle maç sonucu Futbol Chelsea Everton

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zor anları! Gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zor anları! Gözyaşlarını tutamadı

Yasin durmuyor! 'Evrim öp bir kere...'

Yasin durmuyor! 'Evrim öp bir kere...'

F.Bahçe ve Abdullah Avcı açıklaması

F.Bahçe ve Abdullah Avcı açıklaması

Nurcan Çelik kanser karşısında 2-0 önde

Nurcan Çelik kanser karşısında 2-0 önde

Formula 1 Dünya Şampiyonası'na koronavirüs engeli

Formula 1 Dünya Şampiyonası'na koronavirüs engeli

Zekeriya Alp'ten Trabzonspor'a cevap!

Zekeriya Alp'ten Trabzonspor'a cevap!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Manchester City'ye UEFA'dan şok ceza!

Manchester City'ye UEFA'dan şok ceza!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Premier Lig'e fırtına engeli!

Premier Lig'e fırtına engeli!

Liverpool'un şampiyonluk primi belli oldu

Liverpool'un şampiyonluk primi belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Chelsea - Everton maç özeti: 4-0

Chelsea Everton'a gol oldu yağdı

ÖZET | Burnley-Tottenham maç sonucu: 1-1 (Premier Lig)

Tottenham, Burnley'i geçemedi

ÖZET | Arsenal-West Ham United maç sonucu: 1-0 (Premier Lig)

Derbide kazanan Arsenal

ÖZET | Liverpool-Bournemouth maç sonucu: 2-1 (Premier Lig)

Liverpool kendine geldi

Alisson Becker'den Liverpool'a kötü haber!

Alisson Becker'den Liverpool'a kötü haber!

Naby Keita'yı yıkan haber!

Naby Keita'yı yıkan haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.