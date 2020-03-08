Chelsea - Everton maç özeti: 4-0

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Chelsea evinde Everton ile karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0'lık skorla kazandı. Chelsea Everton maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Chelsea'ye galibiyeti getiren goller, 14. dakikada Mount, 21. dakikada Pedro, 51. dakikada Willian ve 54. dakikada Giroud'dan geldi. Birçok eksikle maça çıkan Chelsea'de Kante, Pulisic, Kovacic, Loftus-Cheek, Hudson-Odoi ve Abraham, sakatlıkları nedeniyle oynayamazken, cezalı Jorginho da forma giymedi.

Chelsea deplasmanlarında zorlanan Everton, Stamford Bridge'deki son galibiyetini 1994'te aldı. (25 maç)

Bu sonuçla birlikte son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan alan Chelsea, 48 puana yükseldi ve Şampiyonlar Ligi yarışında önemli bir adım attı. 3 maçtır kazanamayan Everton ise 37 puanda kaldı.

Premier Lig'in 30. haftasında Chelsea deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacakken, Everton ise evinde Liverpool ile derbide karşılaşacak.



