Chelsea'nin satmak istiyordu! Yıldızı İstanbul'da... Fotoğraf bile paylaştı

Chelsea'nin Portekizli yıldızı Joao Felix, transfer döneminde sıkça Süper Lig kulüpleriyle anılırken, İstanbul'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

BOĞAZDAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Instagram hikayesinde Boğaz'dan Türk bayraklı bir fotoğraf paylaşan Felix'in, tatil için kısa süreliğine İstanbul'a geldiği ve ardından Türkiye'den ayrılacağı öne sürüldü.

CHELSEA, SATMAK İSTİYOR

İngiliz kulübü Chelsea, bu yaz transfer döneminde Joao Felix'i kadrosundan çıkarmayı planlıyor. Mavi-beyazlıların, Portekizli oyuncu için 15 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği belirtildi. Chelsea'nin kiralık tekliflere ise kapıyı kapattığı ifade edildi.