SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig

Chelsea'nin satmak istiyordu! Yıldızı İstanbul'da... Fotoğraf bile paylaştı

Adı Süper Lig ekipleri ile sık sık anılan İngiliz ekibi Chelsea'de forma giyen Joao Felix, İstanbul'dan paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Chelsea'nin satmak istiyordu! Yıldızı İstanbul'da... Fotoğraf bile paylaştı
Berker İşleyen

Chelsea'nin Portekizli yıldızı Joao Felix, transfer döneminde sıkça Süper Lig kulüpleriyle anılırken, İstanbul'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

BOĞAZDAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Chelsea nin satmak istiyordu! Yıldızı İstanbul da... Fotoğraf bile paylaştı 1

Instagram hikayesinde Boğaz'dan Türk bayraklı bir fotoğraf paylaşan Felix'in, tatil için kısa süreliğine İstanbul'a geldiği ve ardından Türkiye'den ayrılacağı öne sürüldü.

CHELSEA, SATMAK İSTİYOR

Chelsea nin satmak istiyordu! Yıldızı İstanbul da... Fotoğraf bile paylaştı 2

İngiliz kulübü Chelsea, bu yaz transfer döneminde Joao Felix'i kadrosundan çıkarmayı planlıyor. Mavi-beyazlıların, Portekizli oyuncu için 15 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği belirtildi. Chelsea'nin kiralık tekliflere ise kapıyı kapattığı ifade edildi.

Chelsea nin satmak istiyordu! Yıldızı İstanbul da... Fotoğraf bile paylaştı 3

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı!Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı!
İsmail Kartal krizi! Telefonla istifa etti: İran'a dönmeyeceğim! İşte nedeni...İsmail Kartal krizi! Telefonla istifa etti: İran'a dönmeyeceğim! İşte nedeni...
Anahtar Kelimeler:
transfer Chelsea İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bodrum'da keyif! 3 milyonluk motosikletlerine bir bakan bir daha baktı

Bodrum'da keyif! 3 milyonluk motosikletlerine bir bakan bir daha baktı

Bakan Yumaklı duyurdu! 6 bölgede yangınlar tamamen kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı duyurdu! 6 bölgede yangınlar tamamen kontrol altına alındı

Juve'den resmi Osimhen açıklaması! Adeta dalga geçtiler...

Juve'den resmi Osimhen açıklaması! Adeta dalga geçtiler...

Chelsea'nin yıldızı İstanbul'da! Fotoğraf bile paylaştı

Chelsea'nin yıldızı İstanbul'da! Fotoğraf bile paylaştı

Acun Ilıcalı'dan F.Bahçe sorusuna çok ilginç cevap!

Acun Ilıcalı'dan F.Bahçe sorusuna çok ilginç cevap!

Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!

Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.