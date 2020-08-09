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  4. Chelsea'nin yıldız oyuncusu Willian, takımdan ayrıldı

Chelsea'nin yıldız oyuncusu Willian, takımdan ayrıldı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 09.08.2020 16:35 | Son Güncelleme

Chelsea'nin Brezilyalı yıldızı Willian takıma veda etti. Yıldız futbolcunun Arsenal ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Chelsea'nin yıldız oyuncusu Willian, takımdan ayrıldı

Chelsea'de bir dönem daha sona erdi. Brezilyalı futbolcu Willian, 7 sezonun ardından Chelsea'ye veda etti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Willian, Chelsea'den ayrıldığını duyurdu. Liglerin bitişiyle Brezilyalı futbolcunun Chelsea'deki sözleşmesi de bitti.

Chelsea'den ayrılan 32 yaşındaki Willian'ın Arsenal ile anlaştığı konuşuluyor. Yıldız futbolcu kısa süre içinde Londra'nın diğer kulübüne katılabilir.

afaf

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