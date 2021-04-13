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Chelsea Porto maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Lig'inde Chelsea, Porto'yu konuk ediyor

13.04.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chelsea, İspanya’da oynadığı son iki Avrupa Kupası maçlarından galip bir şekilde ayrılmıştı. Porto ise Şampiyonlar Lig’inde İngiliz takımları ile oynadığı son 7 maçı kaybetmiş ve 16 gol yemişti. Yediği 16 gole rağmen Porto takımı sadece 2 gol atabilmişti. Chelsea ise, 2017 – 2018 sezonunda sonra, Şampiyonlar Lig’inde 10 maç üst üste kaybetmeyen ilk İngiliz takımı olmayı hedefliyor. Futbol severler, bu heyecanlı maçın saat kaçta başlayacağını merak ediyor.

Chelsea Porto maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Lig'inde Chelsea, Porto'yu konuk ediyor

Chelsea ve Porta arasında gerçekleşecek olan Şampiyonlar maçı için futbol severlerin geri sayımı başladı. İki takım Şampiyonlar Ligi’nde rövanş maçına çıkıyor. Daha önce karşı karşıya gelen iki takım arasında yaşanan maçta, Chelsea deplasmanda Porto’yu 2 – 0’lık skorla mağlup etti. Şampiyonlar Lig’inde 11’inci kez mücadele eden Chelsea takımı, daha önceki eşleşmelerin 10’unda başarı ile yoluna devam etmişti.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında yine İspanya'nın Sevilla kentindeki Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında İngiliz ekibi Chelsea, bu kez ev sahibi olarak Portekiz temsilcisi Porto ile karşılaşacak. İngiliz ekibi, eski Beşiktaşlı Pepe'nin takımını ilk mücadelede 2-0 mağlup etmenin avantajıyla sahaya çıkacak. Turu geçen taraf yarı finalde; Real Madrid-Liverpool eşleşmesinin galibiyle finale çıkmak için mücadele edecek. Chelsea'de hafif sakatlıkları bulunan Christensen ve Thiago Silva'nın oynaması beklenmiyor. Porto'da ise tek eksik sakatlığı bulunan Mouhamed Mbaye.

CHELSEA – PORTO MAÇI SAAT KAÇTA?

Chelsea Porto Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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CHELSEA VE PORTO MUHTEMEL İLK 11’LER

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Zouma, Rüdiger, Hudson-Odoi, Jorginho, Kovacic, Chilwell, Mount, Havertz, Pulusic

Porto: Marchesin, Managa, Mbemba, Pepe, Sanusi, Uribe, Oliveira, Corona, Otavio, Marega, Taremi


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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Chelsea
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