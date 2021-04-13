Chelsea Porto maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Lig'inde Chelsea, Porto'yu konuk ediyor

Chelsea ve Porta arasında gerçekleşecek olan Şampiyonlar maçı için futbol severlerin geri sayımı başladı. İki takım Şampiyonlar Ligi’nde rövanş maçına çıkıyor. Daha önce karşı karşıya gelen iki takım arasında yaşanan maçta, Chelsea deplasmanda Porto’yu 2 – 0’lık skorla mağlup etti. Şampiyonlar Lig’inde 11’inci kez mücadele eden Chelsea takımı, daha önceki eşleşmelerin 10’unda başarı ile yoluna devam etmişti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yine İspanya'nın Sevilla kentindeki Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında İngiliz ekibi Chelsea, bu kez ev sahibi olarak Portekiz temsilcisi Porto ile karşılaşacak. İngiliz ekibi, eski Beşiktaşlı Pepe'nin takımını ilk mücadelede 2-0 mağlup etmenin avantajıyla sahaya çıkacak. Turu geçen taraf yarı finalde; Real Madrid-Liverpool eşleşmesinin galibiyle finale çıkmak için mücadele edecek. Chelsea'de hafif sakatlıkları bulunan Christensen ve Thiago Silva'nın oynaması beklenmiyor. Porto'da ise tek eksik sakatlığı bulunan Mouhamed Mbaye.

CHELSEA – PORTO MAÇI SAAT KAÇTA?

Chelsea Porto Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.