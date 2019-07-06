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Chelsea, Ruben Loftus-Cheek ile sözleşme uzattı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 06.07.2019 20:25 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, orta saha oyuncusu Ruben Loftus-Cheek ile sözleşme yeniledi.

Chelsea, Ruben Loftus-Cheek ile sözleşme uzattı

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Chelsea'de geçen sezon ligde 24 maçta forma şansı bulan ve 6 gol atan Loftus-Cheek, şampiyonluğa ulaştıkları UEFA Avrupa Ligi'nin finalinde sakatlığı nedeniyle yer alamamıştı.

İngiliz ekibi, hafta içinde eski futbolcusu Frank Lampard'ı teknik direktör olarak takımın başına getirmişti.

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chelsea Ruben Loftus-Cheek

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