Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel günün en çok araştırılan isimleri arasında. Dün, İngilizlerin 3-0 önde götürdüğü maçta elenmeleri beklenen Real Madrid maçı önce uzatmalara taşıdı sonra da uzatmalarda bulduğu 3-2 golle Chelsea'yi mağlup edip yarı final biletini kaptı. Peki Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel kimdir? Thomas Tuchel nereli ve kaç yaşında? Ünlü teknik direktörün hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde.

CHELSEA TEKNİK DİREKTÖRÜ THOMAS TUCHEL KİMDİR?

Thomas Tuchel 29 Ağustos 1973 tarihinde Batı Almanya'da dünyaya geldi.

Thomas Tuchel eski bir futbolcudur. Şu an Chelse'nin teknik direktörü olan Thomas Tuchel futbola Krumbach takımında başladı ve Augsburg’da genç takımına transfer oldu.

İşte Thomas Tuchel'in oynadığı takımlar:

1992-1994 Stuttgarter Kickers

1994-1998 SSV Ulm 1846

THOMAS TUCHEL HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

2009-2014 Mainz 05

2015-2017 Borussia Dortmund

2018-2020 Paris Saint-Germain

2021- Chelsea

