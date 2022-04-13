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Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel kimdir? Thomas Tuchel nereli ve kaç yaşında?

13.04.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel basında yer alan haberlerin ardından gündem oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Real Madrid ile Chelsea karşı karşıya geldi. Maç, uzatmalarda Real Madrid'in 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı. Futbolseverler Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel kimdir? Thomas Tuchel nereli ve kaç yaşında? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İşte detaylar...

Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel kimdir? Thomas Tuchel nereli ve kaç yaşında?

Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel günün en çok araştırılan isimleri arasında. Dün, İngilizlerin 3-0 önde götürdüğü maçta elenmeleri beklenen Real Madrid maçı önce uzatmalara taşıdı sonra da uzatmalarda bulduğu 3-2 golle Chelsea'yi mağlup edip yarı final biletini kaptı. Peki Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel kimdir? Thomas Tuchel nereli ve kaç yaşında? Ünlü teknik direktörün hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde.

CHELSEA TEKNİK DİREKTÖRÜ THOMAS TUCHEL KİMDİR?

Thomas Tuchel 29 Ağustos 1973 tarihinde Batı Almanya'da dünyaya geldi.

Thomas Tuchel eski bir futbolcudur. Şu an Chelse'nin teknik direktörü olan Thomas Tuchel futbola Krumbach takımında başladı ve Augsburg’da genç takımına transfer oldu.

İşte Thomas Tuchel'in oynadığı takımlar:

1992-1994 Stuttgarter Kickers
1994-1998 SSV Ulm 1846

THOMAS TUCHEL HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

2009-2014 Mainz 05
2015-2017 Borussia Dortmund
2018-2020 Paris Saint-Germain
2021- Chelsea

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Anahtar Kelimeler:
Chelsea
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