Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel günün en çok araştırılan isimleri arasında. Dün, İngilizlerin 3-0 önde götürdüğü maçta elenmeleri beklenen Real Madrid maçı önce uzatmalara taşıdı sonra da uzatmalarda bulduğu 3-2 golle Chelsea'yi mağlup edip yarı final biletini kaptı. Peki Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel kimdir? Thomas Tuchel nereli ve kaç yaşında? Ünlü teknik direktörün hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde.
Thomas Tuchel 29 Ağustos 1973 tarihinde Batı Almanya'da dünyaya geldi.
Thomas Tuchel eski bir futbolcudur. Şu an Chelse'nin teknik direktörü olan Thomas Tuchel futbola Krumbach takımında başladı ve Augsburg’da genç takımına transfer oldu.
İşte Thomas Tuchel'in oynadığı takımlar:
1992-1994 Stuttgarter Kickers
1994-1998 SSV Ulm 1846
2009-2014 Mainz 05
2015-2017 Borussia Dortmund
2018-2020 Paris Saint-Germain
2021- Chelsea
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