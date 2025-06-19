Chelsea'ye doping şoku! Yıldız oyuncu Mykhaylo Mudryk futboldan 4 yıl men edildi...

Premier Lig ekiplerinden Chelsea doping haberiyle şok yaşadı. İngiliz kulübün Ukraynalı futbolcusu Mykhailo Mudryk'in doping kullandığı ifade edildi.

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan bir isim, İngiliz medyasından Telegraph'a konuştu. Federasyon yetkilisi, "Mykhailo Mudryk'in, FA'nın Anti-Doping Yönetmeliği'nin 3 ve 4. Yönetmelikleri uyarınca yasaklı bir maddenin varlığı ve/veya kullanımı iddiasıyla Anti-Doping Kural İhlalleri ile suçlandığını doğrulayabiliriz. Bu devam eden bir dava olduğundan, şu anda daha fazla yorum yapacak durumda değiliz" açıklamasında bulundu.

1 ARALIK 2024'TEN BERİ CEZALIYDI!

Ukraynalı yıldız Mykhaylo Mudryk, doping testinin pozitif çıkması üzerine 1 Aralık 2024 tarihinden beri cezalı duruma düşmüş ve Chelsea'de forma giyememişti. 2024/25 sezonunda sadece 15 maça çıkabilen yıldız oyuncu, 849 dakikada 3 gol, 5 asist kaydetti.