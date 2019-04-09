Chelsea'yi West Ham karşışında Eden Hazard sırtladı!

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında West Ham United'ı 2-0 mağlup etti. Premier Lig'in 33. haftasında Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda West Ham United'ı ağırladı. Chelsea, Belçikalı futbolcusu Eden Hazard'ın 24 ve 90. dakikalarda attığı gollerle 2-0 galip geldi. Üst üste 3. galibiyetini alan Chelsea, 66 puana ulaştı ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. West Ham United ise 42 puanla 11. sırada kaldı.



