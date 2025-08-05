Chelseali futbolcu Cucurella, Donald Trump'a öfkesini kustu: Gitmesini bekledik ama...

Chelseali futbolcu MarC Cucurella, UEFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon olmalarının ardından kupa seremonisinde yaşananlara dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kupa zaferi sonrası düzenlenen seramonide

ABD Başkanı Donald Trump'ın sahneden inmeyişini eleştiren Cucurella, yaşadıkları anlara dair açıklama yaptı.

KUPAYI VERDİ, FUTBOLCULARIN SEVİNCİNE KATILDI

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de gerçekleştirilen UEFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Premier Lig ekibi Chelsea'ye kupasını takdim etti. Trump'ın kupayı oyunculara vermesinin ardından kupa seremonisinden ayrılmaması ve oyuncularla iç içe olup sevince katılması gündem olmuştu.

CUCURELLA TRUMP'A ÖFKESİNİ KUSTU

Chelsea'nin İspanyol sol beki Marc Cucurella, Donald Trump'ın kendileriyle birlikte sevinçlere katılması hakkında açıklama yaptı.

"GİTMESİNİ BEKLEDİK AMA O GİTMEDİ"

Kızgın olduğunu dile getiren İspanyol sol bek, "Bize Donald Trump'ın kupayı bize teslim etmesi ve o gidene kadar kimsenin kupayı almaması gerektiği söylendi. Kupayı aldıktan sonra hepimiz orada onun gitmesini bekledik ama o gitmedi.'' dedi.

"ÇOK SİNİRLENMİŞTİK"

Sözlerine devam eden yıldız oyuncu, "Gitmesi için hala bekliyorduk. Ona uzun süre baktık. Sonra bize, 'Burada kalacağım, sorun yok' dedi. Ona kimse hiçbir şey söyleyemedi. Söyleyemezdik. Dürüst olmak gerekirse çok korkmuştuk. Aynı zamanda çok da sinirlenmiştik." şeklinde konuştu.