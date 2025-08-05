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Chelseali futbolcu Cucurella, Donald Trump'a öfkesini kustu: Gitmesini bekledik ama...

UEFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon olan Chelsea'nin kupa seramonisine ABD Başkanı Donald Trump damga vurmuştu. Futbolcuların yanından ayrılmayan Trump, kupa kaldırılırken yaşanan sevince ortak olmuştu. Chelseali futbolcu Marc Cucurella günler sonra Trump'ı eleştirdi. Cucurella "Gitmesi için bekliyorduk. Uzun süre baktık. Sonra bize, 'Burada kalacağım' dedi. Ona kimse bir şey söyleyemedi. Söyleyemezdik. Dürüst olmak gerekirse sinirlenmiştik.'' dedi.

Chelseali futbolcu Cucurella, Donald Trump'a öfkesini kustu: Gitmesini bekledik ama...
Devrim Karadağ
Marc Cucurella

Marc Cucurella

İSP İspanya
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Chelsea
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Chelseali futbolcu MarC Cucurella, UEFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon olmalarının ardından kupa seremonisinde yaşananlara dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kupa zaferi sonrası düzenlenen seramonide
ABD Başkanı Donald Trump'ın sahneden inmeyişini eleştiren Cucurella, yaşadıkları anlara dair açıklama yaptı.

KUPAYI VERDİ, FUTBOLCULARIN SEVİNCİNE KATILDI

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de gerçekleştirilen UEFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Premier Lig ekibi Chelsea'ye kupasını takdim etti. Trump'ın kupayı oyunculara vermesinin ardından kupa seremonisinden ayrılmaması ve oyuncularla iç içe olup sevince katılması gündem olmuştu.

CUCURELLA TRUMP'A ÖFKESİNİ KUSTU

Chelsea'nin İspanyol sol beki Marc Cucurella, Donald Trump'ın kendileriyle birlikte sevinçlere katılması hakkında açıklama yaptı.

Chelseali futbolcu Cucurella, Donald Trump a öfkesini kustu: Gitmesini bekledik ama... 1

"GİTMESİNİ BEKLEDİK AMA O GİTMEDİ"

Kızgın olduğunu dile getiren İspanyol sol bek, "Bize Donald Trump'ın kupayı bize teslim etmesi ve o gidene kadar kimsenin kupayı almaması gerektiği söylendi. Kupayı aldıktan sonra hepimiz orada onun gitmesini bekledik ama o gitmedi.'' dedi.

"ÇOK SİNİRLENMİŞTİK"

Sözlerine devam eden yıldız oyuncu, "Gitmesi için hala bekliyorduk. Ona uzun süre baktık. Sonra bize, 'Burada kalacağım, sorun yok' dedi. Ona kimse hiçbir şey söyleyemedi. Söyleyemezdik. Dürüst olmak gerekirse çok korkmuştuk. Aynı zamanda çok da sinirlenmiştik." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Chelsea Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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