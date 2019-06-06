Chernobyl dizisi IMDB’de zirveye yerleşti

Ukrayna’nın Çernobil kentinde meydana gelen nükleer tesis patlamasını konu alan bu dizi, son dönemlerin en çok dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. HBO dizilerinden Game of Thrones’un özellikle de final bölümüyle yarattığı hayal kırıklığı, bu yapım sayesinde biraz da olsa giderilebilecek gibi görünüyor.

Bu yeni dizinin neden bu kadar tutulduğunu anlamak için gelin Çernobil faciasına yeniden göz atalım. Ukrayna’nın Çernobil kentinde, o dönemin en büyük nükleer tesislerinden bir tanesi bulunuyordu. Bu tesiste yapılan gece kontrolleri esnasında, reaktörlerden bir tanesi patladı ve 2,5 ton radyoaktif madde ABD’ye kadar rüzgar yoluyla uçtu. Dünya çapında bir krize neden olan bu olayın etkileri şu anda bile devam ediyor.

Dizide de bu facianın nasıl meydana geldiği anlatılıyor. Olay anlarının, son derece gerçekçi bir şekilde verildiği dizi, abartı içermiyor. İlk sahnede, yalanın ne kadar gizlenebileceğinden bahsediliyor. Bu, Sovyetler Birliği’nin olayı gizlemeye çalışmasına bir gönderme olarak görülüyor. Şu an için IMDB puanı 9,7 olan diziyle ilgili gelişmelerden anlık olarak haberdar olmak istiyorsanız bizi takipte kalın.

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https://donanimgunlugu.com/game-of-thrones-dizisini-ezip-gecen-yapim-chernobyl-212258



