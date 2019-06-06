Mynet Trend

Chernobyl dizisi IMDB’de zirveye yerleşti

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 06.06.2019 09:32 | Son Güncelleme

Game of Thrones dizisinin en yüksek puanlı yapım olduğunu düşünüyorsanız, Chernobyl dizisini de izlemenizi öneriyoruz. Dizinin izleyici puanları, bugüne kadar görülmemiş bir ilke imza atmayı başardı.

Chernobyl dizisi IMDB’de zirveye yerleşti

Ukrayna’nın Çernobil kentinde meydana gelen nükleer tesis patlamasını konu alan bu dizi, son dönemlerin en çok dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. HBO dizilerinden Game of Thrones’un özellikle de final bölümüyle yarattığı hayal kırıklığı, bu yapım sayesinde biraz da olsa giderilebilecek gibi görünüyor.

Bu yeni dizinin neden bu kadar tutulduğunu anlamak için gelin Çernobil faciasına yeniden göz atalım. Ukrayna’nın Çernobil kentinde, o dönemin en büyük nükleer tesislerinden bir tanesi bulunuyordu. Bu tesiste yapılan gece kontrolleri esnasında, reaktörlerden bir tanesi patladı ve 2,5 ton radyoaktif madde ABD’ye kadar rüzgar yoluyla uçtu. Dünya çapında bir krize neden olan bu olayın etkileri şu anda bile devam ediyor.

Dizide de bu facianın nasıl meydana geldiği anlatılıyor. Olay anlarının, son derece gerçekçi bir şekilde verildiği dizi, abartı içermiyor. İlk sahnede, yalanın ne kadar gizlenebileceğinden bahsediliyor. Bu, Sovyetler Birliği’nin olayı gizlemeye çalışmasına bir gönderme olarak görülüyor. Şu an için IMDB puanı 9,7 olan diziyle ilgili gelişmelerden anlık olarak haberdar olmak istiyorsanız bizi takipte kalın.

Fragmanı izlemek için buraya tıklayınız

https://donanimgunlugu.com/game-of-thrones-dizisini-ezip-gecen-yapim-chernobyl-212258

Türkiye'nin ikinci büyüğü! Korkutan uyarı geldiTürkiye'nin ikinci büyüğü! Korkutan uyarı geldi
Sızdırılan Watch Dogs Legion doğrulandı!Sızdırılan Watch Dogs Legion doğrulandı!
Vampire: The Masquerade - Coteries of New York DuyurulduVampire: The Masquerade - Coteries of New York Duyuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Chernobyl Chernobyl ımdb puanı

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünya 17 yaşında ötenazi uygulanan kızı konuşuyor!

Dünya 17 yaşında ötenazi uygulanan kızı konuşuyor!

Maçın şike kayıtları ortaya çıktı

Maçın şike kayıtları ortaya çıktı

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

Tedirgin eden görüntü! Depremin habercisi mi? Uzman açıkladı

Tedirgin eden görüntü! Depremin habercisi mi? Uzman açıkladı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Elinizdeki telefon sadece bir kameraya mı dönüşecek?

Elinizdeki telefon sadece bir kameraya mı dönüşecek?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1500 TL altına alınabilecek akıllı telefonlar

1500 TL altına alınabilecek telefonlar

Rendeyi anımsatan yeni Mac Pro mercek altında

Rendeyi anımsatan yeni Mac Pro mercek altında

Samsung Galaxy J7 Pro Android Pie güncellemesi sonunda geldi

Samsung Galaxy J7 Pro Android Pie güncellemesi sonunda geldi

Google Stadia fiyatı ortaya çıkıyor

Google Stadia fiyatı ortaya çıkıyor

Tinder yepyeni bir özellikle eşleşme ihtimalinizi artıracak

Tinder yepyeni bir özellikle eşleşme ihtimalinizi artıracak

Yeni Watch Dogs oyunu nihayet netlik kazandı

Yeni Watch Dogs oyunu nihayet netlik kazandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.