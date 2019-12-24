Chernobyl dizisinde hikayesi anlatılan Lyudmila: HBO, benden izin almadı

HBO ve Sky ortak yapımı drama Chernobyl'in (Çernobil) merkezindeki kadın Lyudmila Ignatenko, hikayesinin anlatılmasına asla izin vermediğini öne sürdü ve dizinin yayımlanmasının ardından gördüğü tacizi anlattı. Lyudmila, nükleer felakette radyasyon zehirlenmesinden ölen ilk itfaiyecilerden Vasily'nin eşiydi. Dizide Jessie Buckley tarafından canlandırıldı.

BBC'ye konuşan Lyudmila, "Hakkımda bir film olacağını duyunca incinmiş ve rahatsız hissettim. Beni evime kadar takip eden kişiler oldu. Gazetecilerin ayağıyla kapının kapanmasını engelleyip benimle röportaj yapmaya çalıştığı noktaya kadar geldi" dedi.

1986'da nükleer santraldeki patlama yaşandığında Lyudmila, Vasily'nin çocuğuna hamileydi. Çocukları doğduktan 4 saat sonra öldü ve Lyudmila dizi yayımlandıktan sonra hamileyken hastanede eşini ziyaret ettiği için birçok kez taciz edildiğini söyledi.

"O ZAMANLAR BİLMİYORDUK"

İnsanların "bebeğini öldürdüğünü" söylediğini belirten Lyudmila sözlerini şöyle sürdürdü:

O zaman hamile olduğumu bile bile neden kocamın yatağının başında beklediğimi soruyorlardı. Söyleyin bana, onu nasıl terk edebilirdim? Bebeğimin içimde güvende olduğunu düşünüyordum. O zamanlar radyasyon hakkında hiçbir şey bilmiyorduk.

Kendisine Chernobyl çekildikten sonra para teklif edildiğini de öne süren Lyudmila şunları söyledi: