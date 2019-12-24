Chernobyl dizisinde hikayesi anlatılan Lyudmila: HBO, benden izin almadı

HBO ve Sky ortak yapımı drama Chernobyl'in (Çernobil) merkezindeki kadın Lyudmila Ignatenko, hikayesinin anlatılmasına asla izin vermediğini öne sürdü ve dizinin yayımlanmasının ardından gördüğü tacizi anlattı. Lyudmila, nükleer felakette radyasyon zehirlenmesinden ölen ilk itfaiyecilerden Vasily'nin eşiydi. Dizide Jessie Buckley tarafından canlandırıldı.
BBC'ye konuşan Lyudmila, "Hakkımda bir film olacağını duyunca incinmiş ve rahatsız hissettim. Beni evime kadar takip eden kişiler oldu. Gazetecilerin ayağıyla kapının kapanmasını engelleyip benimle röportaj yapmaya çalıştığı noktaya kadar geldi" dedi.
1986'da nükleer santraldeki patlama yaşandığında Lyudmila, Vasily'nin çocuğuna hamileydi. Çocukları doğduktan 4 saat sonra öldü ve Lyudmila dizi yayımlandıktan sonra hamileyken hastanede eşini ziyaret ettiği için birçok kez taciz edildiğini söyledi.
İnsanların "bebeğini öldürdüğünü" söylediğini belirten Lyudmila sözlerini şöyle sürdürdü:
O zaman hamile olduğumu bile bile neden kocamın yatağının başında beklediğimi soruyorlardı. Söyleyin bana, onu nasıl terk edebilirdim? Bebeğimin içimde güvende olduğunu düşünüyordum. O zamanlar radyasyon hakkında hiçbir şey bilmiyorduk.
Kendisine Chernobyl çekildikten sonra para teklif edildiğini de öne süren Lyudmila şunları söyledi:
Film şirketinin benimle görüşmeyerek çok yanlış hareket ettiğini düşünüyorum. Moskova'dan bir telefon geldi. Letonya'da ve Kiev'de çekim yaptıklarını ve benimle iletişime geçmek istediklerini ama geçemediklerini söylediler. 'Size 3 bin dolar (yaklaşık 18 bin TL) ödemek istiyoruz' dediler. Film o zaman zaten çekilmişti.
Lyudmila, paranın ne için olduğunu sorduğunda, "Sadece var olduğunuz için" cevabını aldığını söyledi.
Lyudmila sözlerini şöyle sürdürdü:
Onlara 'Kimse boşu boşuna para ödemez' dedim ve telefonu kapadım. Elbette bunun yalan, bir tür sahtekarlık olduğunu düşündüm.
Bir açıklama yapan HBO ve Sky, Lyudmila'nın iddialarını şu sözlerle yalanladı:
Chernobyl'in yapım süreci boyunca yapımcılar, Lyudmila ve Vasily Ignatenko'nun hikayeleri de dahil olmak üzere bütün olayları azami hassasiyetle betimleme konusunda kararlıydı. Çekim ekibi, yerel temsilciler aracılığıyla çekim öncesinde, esnasında ve sonrasında projeden ve geçmişte yapılan birebir görüşmelerde belgelendiği haliyle deneyimlerinin tasvir edileceğinden haberdar etmek amacıyla Lyudmila Ignatenko'yla birden fazla görüşme yaptı. Ayrıca Lyudmila'ya hikaye anlatıcılığı sürecinde rol alma ve geri bildirim verme fırsatları da sunuldu. Bu görüşmelerin hiçbir noktasında kendi veya kocası Vasily'nin hikayesinin dahil edilmesini istemediğini ifade etmedi. Yapımcılar onların ve bu trajediden etkilenen herkesin hikayesini gerçeklik ve saygıyla tasvir etmek için her türlü çabayı gösterdi.
Dizide Lyudmila rolünü oynayan Buckley daha önce The Independent'a yaptığı açıklamada, canlandırdığı kadınla tanışmayı çok istediğini "ama aynı zamanda bu konunun hassaslığına ve onun hayatına devam etmesi gerektiğine saygı duyduğunu" söylemişti.
Buckley tanışsalardı, "Ona kocaman sarılırdım ve 'Umarım hikayeni olabildiğince dürüst anlatmışımdır' derdim" diye belirtmişti. (Independent Türkçe)
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