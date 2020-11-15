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Cheryshev: Pozisyon penaltı değildi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.11.2020 22:18 | Son Güncelleme

Rusya'nın A Milli Takımımız ile oynadığı maçta gol atan isimlerden Denis Cheryshev karşılaşma sonrası konuştu.

Cheryshev: Pozisyon penaltı değildi

A Milli Takımımızın 3-2 kazandığı maçın ardından Rusya'da ağları sarsan Denis Cheryshev açıklamalarda bulundu.

Kazandığımız penaltının hatalı olduğunu söyleyen Cheryshev, "İlk 25 dakika kompakt ve sistemli oynadık, bu da başarımızı gösteriyor. Eksik kaldıktan sonra zorlandık. 2. yarıda şüpheli bir penaltı var. Bence penaltı değildi, topa müdahale var. 10 da olsa, 11 de olsa oynamak zorundayız ama açıkçası zorlandık, maçı bitirmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

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