Cheryshev: Pozisyon penaltı değildi

A Milli Takımımızın 3-2 kazandığı maçın ardından Rusya'da ağları sarsan Denis Cheryshev açıklamalarda bulundu.
Kazandığımız penaltının hatalı olduğunu söyleyen Cheryshev, "İlk 25 dakika kompakt ve sistemli oynadık, bu da başarımızı gösteriyor. Eksik kaldıktan sonra zorlandık. 2. yarıda şüpheli bir penaltı var. Bence penaltı değildi, topa müdahale var. 10 da olsa, 11 de olsa oynamak zorundayız ama açıkçası zorlandık, maçı bitirmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.
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