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Juve son nefeste

İTALYA HABERLERİ  | 18.08.2018 21:25 | Son Güncelleme

Serie A'da son şampiyon Juventus, sezonun ilk maçında Chievo'yu deplasmanda 3-2 yendi. Goller Khedira, Bonucci ve Bernardeschi'den gelirken, yeni transfer Ronaldo 90 dakika sahada kaldı ancak gol bulamadı.

Juve son nefeste

Marcantonio Bentegodi Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı 3. dakikada Sami Khedira ve 38. dakikada Mariusz Stepinski'nin attığı karşılıklı gollerle 1-1 berabere sona erdi.

Karşılaşmanın 56. dakikasında Emanuele Giaccherini'nin penaltı golüyle geriye düşen Juventus, 75. dakikada Mattia Bani'nin kendi kalesine ve 86. dakikada Federico Bernardeschi'nin golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Juventus'un Real Madrid'den renklerine bağladığı Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo 90 dakika sahada kalırken, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, 84. dakikada Sami Khedira'nın yerine oyuna girdi.


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Anahtar Kelimeler:
juventus chievo cristiano ronaldo

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