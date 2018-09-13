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Chievo'ya 3 puan silme ve 200 bin euro para cezası verildi!

İTALYA HABERLERİ  | 13.09.2018 19:15 | Son Güncelleme

İtalya Serie A ekiplerinden Chievo'ya, mali raporlarında yanlış ve oynanmış değerlere yer verdiği için 3 puan silme ve 200 bin euro para cezası verildi. Chievo'nun, Cesena ile yaptığı oyuncu transferi sonrasında raporlara 25 milyon euroluk sahte bir kar yansıttığı ve bu sayede Serie A'da lisans alabildikleri kaydedildi.

Chievo'ya 3 puan silme ve 200 bin euro para cezası verildi!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) kulüplerinden Chievo'ya 3 puan silme cezası verildi.

İtalya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, davaya bakan federal mahkemenin Cesena ile aralarında gerçekleştirilen transferlerde gerçek değerin üzerinde gelir elde ettiği gerekçesiyle Chievo Kulübüne 3 puan silme ve 200 bin avro para cezası verdiği bildirildi.

Açıklamada, Chievo Kulübü Başkanı Luca Campedelli'nin 3 ay men cezası aldığı da ifade edildi.

Chievo'nun Cesena ile yapılan söz konusu transfer anlaşmalarından yaklaşık 25 milyon avro haksız kazanç elde ettiğinin belirtildiği açıklamada, kulübün bu gelir sayesinde 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Serie A lisansı aldığının tespit edildiği aktarıldı.

Savcılık, daha önce Chievo Kulübü için -15 puan silme cezası talep etmişti. Serie A'da bir puanla son sırada bulunan Chievo, aldığı cezanın ardından -2 puana geriledi.

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Anahtar Kelimeler:
chievo İtalya Serie A

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