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Chloe Brockett’den çarpıcı açıklama: Erkekler her gün seks yapabiliyorsa ben neden yapamayayım?

03.11.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz reality şov yıldızlarından Chloe Brockett, hakkında yapılan kötü eleştirilere çarpıcı yanıtlar verdi. Eski rol arkadaşı tarafından iffetsiz olduğu yönünde yorumlara maruz kalan genç kadın, “Erkekler her gün seks yapabiliyorsa ben neden yapamayayım?” diyerek o sözlere yanıt verdi.

Chloe Brockett’den çarpıcı açıklama: Erkekler her gün seks yapabiliyorsa ben neden yapamayayım?

İngiliz televizyonlarında yayınlanan reality şovlarda rol alan Chloe Brockett, bazı rol arkadaşlarıyla flörtleşip tek gecelik ilişkiler yaşadığı için eleştirilen genç kadın hakkındaki tüm ilişkilere yanıt verdi.

20 yaşındaki televizyon yıldızı bazı rol arkadaşları tarafından iffetsiz olmakla suçlanınca, magazin basınının gündemine bomba gibi düştü.

"BEKARETİMİ 17 YAŞINDA KAYBETTİM"

Bekarken cinsel ilişkiye girdiği için utanmayı reddettiğini söyleyen genç kadın, açık ilişki yaşadığı için yaşadıklarının gayet normal olduğunu dile getirdi.

"Bekaretimi kaybettiğimde 17 yaşındaydım. Şimdi televizyonda olup bitenler ve insanlar seks hayatım hakkında konuşuyorlar, sanırım 16 yaşındaki ben, bunun başıma gelecek en kötü şey olduğunu düşünürdüm. 20 yaşındayım, iş kadınıyım, kendim için iyiyim ve birkaç kişiyle yattım diye bu beni kötü biri yapar mı?"

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Genç kadın sözlerini, televizyondaki erkek rol arkadaşlarının kendisinden hoşlandıkları için bu şekilde konuştuklarını söyleyerek noktaladı.

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