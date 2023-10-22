Chloe Khan yok artık dedirtti! Neredeyse soyunup "Çok mu çıplak?" dedi

2016'da Celebrity Big Brother'da yer alan 32 yaşındaki reality yıldızı, fiziğini sergileyen pozunu sosyal medyada paylaştı.

Chloe Khan son derece açık bir kıyafetle fırtına gibi poz verdi. Chloe'nin göğüslerini örtmek için arsız fiyonkları olan küçük siyah bir sütyen giydiği görüldü.

Eski Playboy yıldızı kamera için şakacı bir şekilde dilini çıkarırken açıkça eğleniyordu. Televizyoncu, kıyafetinin Instagram için fazla mı açık olduğunu merak etti ve takipçilerinden tavsiye istedi.

Eski adı Twitter olan X'e girerek pozunu paylaşan Khan "Çocuklar, bunu insta'da yayınlayabilir miyim? Yoksa çok mu çıplak?" diye sordu.

Yıldızın bu paylaşımı takipçilerinden tepki çekti.





