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Chloe Loughnan ve Serdar Ortaç boşanıyor mu? 'Oturup konuşacağız'

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ÜNLÜLER  | 16.12.2018 11:38 | Son Güncelleme

Uzun süredir boşanacakları konuşulan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan arasında gerilim mi var? Ortaç boşanma iddialarına "Oturup konuşacağız" dedi herkesi yeniden merakta bıraktı.

Chloe Loughnan ve Serdar Ortaç boşanıyor mu? 'Oturup konuşacağız'

Serdar Ortaç, dün akşam Anadolu yakasında açılışı yapılan bir mekânın sahnesi öncesi çok samimi açıklamalarda bulundu.

Nakkaş Tepe’de açılışı yapılan Gece isimli mekânda sahne alan Serar Ortaç, eşi Chloe Loughnan ile ayrılacakları haberlerine açıklık getirdi. Sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ortaç, Clohe’nin Amerika’dan İrlanda’ya ailesinin yanına döndüğünü ifade etti.

Muhabirlerin, “Hala Türkiye’ye gelmemesi ayrılık iddialarını güçlendiriyor?” diye soru yöneltmesiyle konuya açıklık getiren Ortaç, “Sağlığına kavuşup bir gelsin oturup konuşacağız. ‘Evliliğimize restart atacağız’ diyeceğim. Ben evliliğin bitmesi taraftarı değilim kimsenin boşanması taraftarı değilim” dedi.

Chloe Loughnan bir süre önce kaza yapmış ve ölünden dönmüştü. Serdar Ortaç'ın eşinin yanına gitmemesi olay olmuş ve boşanma iddialarını güçlendirmişti. (Uçankuş)

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Chloe Loughnan Serdar Ortaç Serdar Ortaç boşanma

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