Chopstick nasıl tutulur? Chopstick nasıl kullanılır?

Chopstick kullanımı zaman zaman merak edilen bir konudur. Özellikle ilk kez chopstick kullanacak olanlar chopsticklerin nasıl tutulacağını merak ederler. Yemek çubukları olarak tarifleyebileceğimiz bu araç, geleneksel Asya yemek kültürlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Chopstick'i doğru kullanmak için önce nasıl tutulacağına dair yöntemleri okumak ve denemek gerekir.

Chopstick nedir?

Chopstick, Asya mutfaklarında yaygın olan bir yemek aracı olarak bilinir. Genelde ahşap, bambu, plastik veya metalden yapılan bu araç uzun ve ince iki çubuktan oluşur. Yemekleri tutmak, almak veya karıştırmak için kullanılan chopstickler özellikle Çin, Japonya, Kore ve Vietnam gibi ülkelerde tercih edilir.

Chopstick ne demek?

Genellikle uzun ve ince 2 çubuktan oluşan chopstick, Asya mutfaklarında yemek yemek için kullanılan bir araçtır. Türkçe'ye İngilizce'den geçmiş olan bu kelime Japonca ve Çince’de ise yemek çubuğu anlamına gelir.

Chopstick nasıl tutulur?

Chopstickleri doğru bir şekilde tutmanın yolu vardır. Chopstickleri tutmak için genellikle şu yol kullanılır:

Chopstickleri tutmak için alt çubuk avuç içine yerleştirilir.

Ğst çubuk ise başparmak ve işaret parmağı ile tutulur. Bu tutuşa orta parmak da destek verir.

Üst çubuk hareket ettirilerek yiyecekler kavranır.

Alt çubuk ise yerinde kalır.

Chopstick nasıl kullanılır?

Chopstick kullanımı doğru tutuş ile başlamaktadır. Bunun için daha önce de anlattığımız gibi alt çubuk avuç içine yerleştirilir ve sabit bir şekilde tutulur. Üst çubuk ise başparmak ve işaret parmağı vasıtasıyla kontrol edilir. Orta parmak da destek elemanı olarak kullanılarak üst çubuğun açılıp kapanmasını sağlar. Bu şekilde çubuklar yiyecekleri kavrayacak şekilde tutulup hareket ettirilir.

İyi bir chopstick kullanımı için ise düzenli pratik gerekir. Başlangıçta chopstick ile yiyecekleri kavrayıp almak zor olabilir. Ancak chopstick tutuşuna hakim olundukça kullanım daha da kolaylaşır.