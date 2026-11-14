Domates ve biber yerine bunu kullanın! Menemene farklı bir dokunuş

Türk kahvaltılarının en sevilen yemeklerinden biri olan menemen, pratik hazırlanışı ve lezzetiyle sofralarda sık sık yer buluyor. Genellikle domates, biber ve yumurtayla yapılan bu geleneksel lezzeti farklı bir şekilde denemek isteyenler için ise mantarlı menemen güzel bir seçenek oluşturuyor.

Mantarın kendine özgü aroması, yumurtayla birleştiğinde ortaya klasik menemenden farklı bir tat çıkıyor. Özellikle domates sevmeyenler veya kahvaltıda değişiklik yapmak isteyenler bu tarifi deneyebilir.

MANTARLI MENEMEN İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

200 gram kültür mantarı

3 adet yumurta

1 adet küçük boy kuru soğan (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tereyağı

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı pul biber

İsteğe bağlı birkaç dal maydanoz

MANTARLI MENEMEN NASIL YAPILIR?

Mantarların üzerindeki kirleri temizleyin ve ince dilimler halinde doğrayın. Mantarların çok kalın olmamasına dikkat edin. Böylece tavada daha kısa sürede ve eşit şekilde pişmelerini sağlayabilirsiniz.

Geniş bir tavaya zeytinyağını ve tereyağını alın. İnce doğradığınız kuru soğanı ekleyerek orta ateşte 2-3 dakika kavurun. Soğan kullanmak istemiyorsanız bu aşamayı atlayabilirsiniz.

Dilimlediğiniz mantarları tavaya alın. Orta-yüksek ateşte ara sıra karıştırarak yaklaşık 5-6 dakika pişirin.

Mantarlar pişerken doğal olarak su salabilir. Bu suyun büyük ölçüde buharlaşmasını bekleyin. Böylece mantarlar daha yoğun bir aroma kazanacak ve yumurtalar eklendiğinde yemek fazla sulu olmayacaktır.

Mantarlar yumuşayıp hafifçe kızarmaya başladığında tuz, karabiber ve pul biberi ekleyin. Baharatların mantarlarla bütünleşmesi için kısa süre karıştırın.

Yumurtaları ayrı bir kasede hafifçe çırpın veya doğrudan tavaya kırın. Kısık-orta ateşte, yumurtaları mantarlarla nazikçe karıştırarak istediğiniz kıvama gelene kadar pişirin. Yumurtaların fazla kurumasını önlemek için pişirme süresini uzatmamaya dikkat edin.

Ocaktan aldığınız mantarlı menemenin üzerine isteğe bağlı olarak ince kıyılmış maydanoz serpin. Sıcak ekmek eşliğinde bekletmeden servis edin.

MANTARLI MENEMENİN LEZZETİNİ ARTIRAN PÜF NOKTALARI

Mantarlı menemen hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, mantarların pişirilme şeklidir. Mantarlar yüksek oranda su içerdiği için tavaya eklendiklerinde bir miktar sıvı bırakabilir.

Mantarları çok kalabalık bir tavada pişirmeyin. Tavanın fazla doldurulması, mantarların kızarmak yerine kendi suyunda haşlanmasına neden olabilir.

Yumurtaları eklemek için acele etmeyin. Mantarların bıraktığı suyun büyük kısmı buharlaşmadan yumurtaları eklerseniz menemenin kıvamı gereğinden fazla sulu olabilir.

Tereyağını tamamen çıkarmayın. Az miktarda tereyağı, mantarın aromasıyla uyum sağlayarak yemeğin lezzetini zenginleştirebilir. Dilerseniz yalnızca zeytinyağı da kullanabilirsiniz.

Yumurtaları fazla pişirmeyin. Daha yumuşak ve kremamsı bir kıvam için yumurtalar istediğiniz kıvama ulaştığında tavayı ocaktan alın.