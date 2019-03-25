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CHP belediye başkan adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı balkondan takip etti

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GÜNDEM  | 25.03.2019 17:09 | Son Güncelleme

CHP Ağrı Belediye Başkan adayı Ahmet Meriç, miting alanına bakan CHP İl Başkanlığının balkonundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halka hitabını takip etti.

CHP belediye başkan adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı balkondan takip etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Ağrı Meydanı'nda halka hitap etti. Meydan vatandaş kalabalığıyla dolup taşarken CHP Ağrı Belediye Başkan adayı Ahmet Meriç’te mitingi balkondan takip etti.

CHP'Lİ ADAYIN MİTİNGİ İZLEMESİ KAMERALARDAN KAÇMADI

CHP Ağrı Belediye Başkan adayı Ahmet Meriç’in beraberindeki partililerle mitingi izlemesi objektiflere yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı erdoğan miting

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