CHP belediye başkan adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı balkondan takip etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Ağrı Meydanı'nda halka hitap etti. Meydan vatandaş kalabalığıyla dolup taşarken CHP Ağrı Belediye Başkan adayı Ahmet Meriç’te mitingi balkondan takip etti.
CHP'Lİ ADAYIN MİTİNGİ İZLEMESİ KAMERALARDAN KAÇMADI
CHP Ağrı Belediye Başkan adayı Ahmet Meriç’in beraberindeki partililerle mitingi izlemesi objektiflere yansıdı. (İHA)
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