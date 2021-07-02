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CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, partisinin Çankırı İl Başkanlığında konuştu:

02.07.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Şu anda Türkiye'de istikrarsızlık var. Bu istikrarsızlığın ortadan kalkması için seçime ihtiyaç var"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Şu anda Türkiye'de istikrarsızlık var. Bu istikrarsızlığın ortadan kalkması için seçime ihtiyaç var." dedi.

Salıcı, partisinin Çankırı İl Başkanlığını ziyareti sırasında gazetecilere, CHP'li milletvekillerinin daha önce Çankırı'ya gelerek vatandaşları dinlediğini söyledi.

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirten Salıcı, bu zor dönemin bugün başlamadığını dile getirdi.

Salıcı, 2018 Ağustos ayında kur şokuyla karşılaştıklarını anımsatarak, "Bu, dış güçlerin yapmış olduğu bir iş' dediler. 'Aslında bunda iktidarımızın bir suçu yok' dediler. Rahip Brunson'a bağladılar meseleyi. Sonra rahip gitti ama kriz kaldı. Eğer dış güçlerle alakalıysa, rahibin gidip gelmesiyle alakalı bir şeyse krizin de onunla beraber bitmesi gerekiyor. Kriz kaldığı gibi üzerine gelen pandemiyle beraber kriz tam bir buhrana dönüştü. Şu anda Türkiye'de 83 milyon kişi olarak ağır bir sıkıntı yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Yapılan zamlarla masrafların arttığını ancak maaşların yeteri kadar arttırılmadığını öne süren Salıcı, şöyle devam etti:

"Son birkaç gündür gelen zamlara bir bakın. Elektriğe yüzde 22 zam geldi, ocak ayından bu yana. Doğal gaza zam geldi. Onun dışında bizim günlük hayatımızı etkileyen birçok şeye zam geliyor. Çarşıya, pazara çıktığınız zaman vatandaşımız, almış olduğu maaşla ya da kendi geliriyle mutfak masrafını denkleştiremeyecek duruma geldi. Çoluğuna çocuğuna bakamayacak duruma geldi. Böyle bir ortamda elektriğe yüzde 22 zam geliyor ama ben herhangi bir memurun, işçinin ya da emeklinin maaşına yüzde 22 zam geldiğini hatırlamıyorum. Masraflar artıyor, zamlar sürekli geliyor ama ne maaşlarda bir artış var ne de esnafımızın gelirinde bir artış."

Türkiye'de bütün olumsuzlukların aynı anda arttığını, bu sıkıntının ortadan kaldırılması için seçim ortamına girilmesi gerektiğini savunan Salıcı, "Şu anda Türkiye'de istikrarsızlık var. Bu istikrarsızlığın ortadan kalkması için seçime ihtiyaç var. Türkiye sürekli geriye giden, patinaj yapan bir ülke durumunda. Türkiye'nin normalleşmesi için bir seçime ihtiyaç var. Türkiye'de bu düzenin değişmesi için seçime ihtiyaç var." diye konuştu.

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