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  4. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Malatya'da gündemi değerlendirdi:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Malatya'da gündemi değerlendirdi:

11.02.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Hükümete çağrı yapıyoruz, bu elektrik zamlarını geri çekin. Hiç olmazsa kışın elektrikten, doğalgazdan KDV'yi sıfırlayın"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, hükümete çağrı yaparak, "Bu elektrik zamlarını geri çekin. Hiç olmazsa kışın elektrikten, doğalgazdan KDV'yi sıfırlayın." dedi.

Ağbaba, Malatya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Nejdet Özyalın'ı ziyaretinde yaptığı konuşmada, 1 Ocak'tan itibaren Türkiye'nin en önemli meselesinin enflasyon ve son dönemdeki zamlar olduğunu, özellikle elektrik ve doğalgaz zamlarının esnafı, vatandaşları zor durumda bıraktığını savundu.

Yaz döneminde bakkallardaki buzdolaplarının, klimaların açılacağını ve elektrik kullanımının daha da artacağını dile getiren Ağbaba, şöyle konuştu:

"Genel Başkanımız bir çağrı yaptı dedi ki 'Elektrik faturamı ödemeyeceğim.' Birileri 'isyana teşvik' diyor, bağırıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu çağrı bakkalın çağrısıdır, şarkütericinin çağrısıdır. Küçük evlerde yaşayan ama ısıtıcının fişini çekenlerin çağrısıdır. Gece karanlıkta oturan ev hanımının çağrısıdır, lambayı yakamayan esnafın çağrısıdır. Onların derdinin ne kadar büyük olduğunu anlatmak için Türkiye kamuoyuna getirmiş olduğu bir çağrıdır. Bir muhalefet liderinin böyle bir çağrı yapması da önemlidir. Bu çağrı tüm Türkiye'yedir. Ben de şahsen ödemeyeceğimi ifade etmek istiyorum. Bu şartlar altında küçük esnaf ödemek istese bile ödeyemeyecek."

Elektrik faturalarının kiraları geçtiğini öne süren Ağbaba, "Mutlaka bu sorun çözülmelidir, tekrar hükümete çağrı yapıyoruz, bu elektrik zamlarını geri çekin. Hiç olmazsa kışın elektrikten, doğalgazdan KDV'yi sıfırlayın." dedi.

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