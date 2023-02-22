CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hatay'da incelemelerde bulundu

Defne ilçesindeki Semihe-Mehmet Karaali Ortaokulu'nda kurulan yardım dağıtım deposuna gelen Kılıçdaroğlu, burada vatandaşları dinledi, depremzede çocuklarla sohbet etti.

Kılıçdaroğlu, daha sonra enkaz kaldırma çalışmaları sırasında elinden yaralanan Ekin Can Alıcı'dan ve bölgedekilerden bilgi aldı.

Bir vatandaşın evinin bahçesine çadır kurma talebini iletmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem de diğer belediye başkanları çadır ihtiyacını karşılamak için ellerinden geleni yapıyorlar fakat şöyle bir sorunumuz var; çadır bulamıyoruz. Sıkıntı o. Türkiye'de çadır üretimi arzu ettiğimiz miktarda değil. O nedenle sıkıntı var hatta şu çağrıyı yaptık; kimin evinde çadır varsa fiyatına hiç bakmayacağız, geleceğiz bütün çadırları alacağız vatandaşımıza bu çadırları vereceğiz." diye konuştu.

Antakya ilçesindeki Habibi Neccar Camisi ile çevresinde bulunan kültürel varlıkları inceleyen Kılıçdaroğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Defne ilçesindeki Büyükçekmece Yardım Lojistik Merkezi'ne geçti.

Burada Kılıçdaroğlu ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yanına gelen bir kişi, Savaş'a hitaben, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ülkemizin diğer ucundan ülkemizin güneyine kadar geliyor. Burada afet koordinasyon merkezi kuruyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi ortada yok. Defne İlçe Belediyesi ortada yok. Maalesef halkımız baş başa. Hatay Büyükşehir Belediyesi olmadan önce de Antakya İlçe Belediyesinde belediye başkanlığı yaptınız. 20 yıldır bu kenti maalesef ıslah edemediniz. Bu felaketi öngöremediniz. Biz sizden razıydık ama bu saatten sonra lütfen sizin yanımızdaki kıymetiniz yerinde kalsın diye istifa edin." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin, bölgedeki incelemeleri devam ediyor.

