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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de temel atma töreninde konuştu:

14.02.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bu ülkenin her tarafında herkes huzur içinde gezecek, barışı, özgürlüğü, birlikte yaşamayı getireceğiz. Hiç kimseyi kimliği, inancı, yaşam tarzı dolayısıyla ötekileştirmeyeceğiz"

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kimseyi kimliği, inancı, yaşam tarzı dolayısıyla ötekileştirmeyeceklerini söyledi.

İzmir'de Buca Belediyesinin ek hizmet binasının açılışını yapan Kılıçdaroğlu, daha sonra burada Elif Karaman ve Erdoğan Demir çiftinin nikah şahidi oldu, Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile de makamında bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, ardından Şirinyer semtinde düzenlenen Buca Metrosu Temel Atma Töreni'ne katıldı.

İzmir'in tarihi günlerinden birine şahitlik ettiklerini belirten Kılıçdaroğlu, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Hükümete elektrik zamlarını geri alması çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin gençleri sakın umutsuzluğa kapılmayın, geleceğinizi yurt dışında aramayın. Bu ülkenin güzel gençleri size yaşanabilir bir Türkiye bırakacağız." diye konuştu.

- "Huzurlu bir Türkiye inşa edeceğiz"

Hükümetin dış politikalarını eleştiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bu ülkenin her tarafında herkes huzur içinde gezecek, barışı, özgürlüğü, birlikte yaşamayı getireceğiz. Hiç kimseyi kimliği, inancı, yaşam tarzı dolayısıyla ötekileştirmeyeceğiz. 84 milyonun kucaklaştığı güzel bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Bu ülkede adaletin olmadığını biliyorum, binlerce çocuğun yatağa aç girdiğini, büyük kaynakların beşli çetelere tahsis edildiğini, milyonlarca gencin işsiz olduğunu, evlerde büyük ölçüde huzurun olmadığını, geçinmenin de çok zor olduğunu biliyorum. Ama bütün bunlara rağmen diyorum ki moralinizi bozmayın, sandık gelecek ve onları demokrasi içinde göndereceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız ve güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. Kavga etmeden, beraber düşünerek, sorunları masaya yatırarak ve akılcı çözümler getirerek güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Huzurlu bir Türkiye inşa edeceğiz. Sevgili gençler sizler tweet attığınızda korkmayın, Millet İttifakı'nın iktidarında korkmayacaksınız, sabahın köründe polis gelip evinizi basmayacak. Milletin iktidarında yani Millet İttifakı'nın iktidarında, her şeye rağmen iktidar olduğumuzda halk için çalışacağız, hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak, halktan topladığımız her kuruşun hesabını hal vereceğiz. Halkına hesap vermeyen bir siyasi anlayışı reddediyoruz."

CHP'li belediyelerin Türkiye genelinde önemli işlere imza attığını aktaran Kılıçdaroğlu, tüm engellemelere rağmen bu doğrultuda çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de temeli atılan metro projesi ve yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve protokol üyeleri temel için butona bastı.

Törene, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

- Buca Metro Projesi

Buca Metro Projesi yaklaşık 13,5 kilometrelik hatta sahip. Hatta çalışacak trenlerle 765 milyon avroya mal olması beklenen projenin yaklaşık 4 yılda tamamlanması öngörülüyor.

Üçyol İstasyonu-Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında hizmet verecek hat, 11 istasyondan oluşacak.

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