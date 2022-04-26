CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şehit askerler için taziye mesajı yayımladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerlerimiz Fırat Canlı, Yunus Kalkan ve Doğukan Korkmaz'a Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

