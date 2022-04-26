CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet diledi.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şehit askerler için taziye mesajı yayımladı.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerlerimiz Fırat Canlı, Yunus Kalkan ve Doğukan Korkmaz'a Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz