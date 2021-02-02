CHP heyetinden esnaf odalarına ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bunların yapacağı anayasa değişikliğinin bize hiçbir hayrı olmaz. Milletin gündemini işgal etmesinler, milletin tenceresini doldurmaya baksınlar." dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Ankara Milletvekili Murat Emir ile CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Ankara Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Bayram Şahin, Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'yı ayrı ayrı ziyaret etti. CHP heyeti, oda ve federasyon başkanlarının sorunlarını ve taleplerini dinledi. Öztrak, ziyaret sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, önerilerinin birçoğunun hükümet tarafından kulak arkası edildiğini savundu. Dünyada bütün ülkelerin kendi esnafına doğrudan bütçeden destek vererek sahip çıktığını söyleyen Öztrak, şöyle konuştu:

"Bizdeki hükümet çalışmayan, iş yapmayan, para kazanamayan esnafa faiziyle kredi vermeyi teklif ederek esnafın sorunlarını hafifleteceğini zannetti. Olmadı, kaç zamandır söylüyoruz. Baktığınız zaman G-20 ülkeleri arasında vatandaşına doğrudan destek olarak verdiği paranın gayri safi yurtiçi hasılaya oranı en düşük olan ülke biziz. Gelir desteğini en düşük veren ülke biziz. Buna karşılık krediyi en fazla veren ülke biziz. Kredi ile faizle gelebileceğimiz yer burası. Çalışmayan esnaf, kredi ile faizi ne yapacak? Israrlarımız sonucunda esnafa doğrudan destek verilmeye başlandı. Ama bu hem yetersiz hem uygulamada esnafın karşısına, karışıklıklar nedeniyle çok ciddi zorluklar çıkıyor. Her gün partide, 'benim talebim ret oldu' diye mesajlar alıyoruz. Çok büyük sıkıntı var. Devletin kendi içinde bir koordinasyonsuzluk var. Sanayi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı verilerini Maliye Bakanlığı ile çakıştırma konusunda sıkıntı yaşayınca, bu sıkıntının faturası esnafa çıkıyor." Bu destekler verilirken sektörlerin durumunun dikkate alınması gerektiğini ifade eden Faik Öztrak, "Parayı zor durumda olan esnafa vereceğinize dolarla, avroyla garanti vermiş olduğunuz 5 tane saray müteahhidine veriyorsunuz. Bu destek yetersizdir, uygulamadaki aksaklıklar derhal giderilmelidir, okuldaki kantinci esnafla bu krizden daha az etkilenen diğer esnaf arasında bir ayrıştırma yapmak gerekir. Esnaflığın geleneğinde de bu var. Kim daha fazla muhtaçsa ona daha fazla vereceksin." diye konuştu.

- "Zincir marketlerin genişlemesine tedbir alın" Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Gıda enflasyonu önümüzdeki en büyük tehditlerden biri. 3-5 açgözlü tüccarın milletimizin ekmeğini ve aşını zehir etmesine izin vermeyiz." sözlerini hatırlatması üzerine Öztrak, gıda enflasyonunun 3-5 tüccara mal edilecek bir konu olmadığını söyledi. CHP Sözcüsü Öztrak, şöyle devam etti: "Çiftçinin hak ettiği desteği vermeyen kim, çiftçinin girdilerinin olağanüstü artmasına imkan veren kim, çiftçinin malının fiyatının arttırılması gerektiği zaman ithalat sopasıyla çiftçi döven kim? Pıtrak gibi her yerde alışveriş market zincirlerini açan kim? Bu zincirlerin bu kadar hızla genişlemesine karşı tedbir alın. 'Bunlar hem alıcı tekeli oluşturuyor hem satıcı. Kartelleşiyorlar.' dedik kimse duymadı. Şimdi faturayı birilerine kesecekler. 128 milyar dolar Merkez Bankası kasasındaki dövizi satıp bu ülkeyi, bu milleti faizle döviz belası arasına sıkıştıran kim? Sayın Erdoğan aynaya bakacak, esnaftan önce bugün geldiğimiz noktanın sorumlusu sizsiniz."

- İstihdam seferberliği Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İstihdam seferberliği başlatacağız." sözlerinin hatırlatılması üzerine de "Bu kaçıncı istihdam seferberliği?" dedi. Mahalli seçimler öncesinde yine istihdam seferberliği çağrısı yapıldığını dile getiren Öztrak, "Bugün Türkiye'de 10,5 milyon işsiz var, 2 milyon da çalışıyor göründüğü halde iş başı yapamayan insan var. 12,5 milyon işsiz. Neyin istihdam seferberliği? Her istihdam seferberliği dediğinde işsiz sayısı arttı. Millet bunların ne yaptıklarını görüyor." değerlendirmesinde bulundu. - Yeni Anayasa tartışması Yeni anayasa tartışmalarına da değinen CHP Sözcüsü Öztrak, "Kendi ortaklarıyla konuşacağını söylüyor anayasayı. Yine Türkiye'nin gündemini değiştirmek için ve de kendi çıkarları için yaptıkları bir şeydir. İki tane anayasa değişikliği yaptılar. Birinci anayasa değişikliği sonunda ülkede askeri darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık, arkadan sivil darbe yapıldı, OHAL şartlarında yeni bir anayasa çıkarıldı. Bugün de cüzdanlarımız boşaldı, ceplerimizde yangın var. Aman geri dursunlar. Bunların yapacağı anayasa değişikliğinin bize hiçbir hayrı olmaz. Milletin gündemini işgal etmesinler, milletin tenceresini doldurmaya baksınlar." şeklinde konuştu.

- Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar Faik Öztrak, Boğaziçi Üniversitesindeki olayları da "Önce milletin kutsalları üzerinden bir provokasyon yapıldı. Arkasından saray şürekası resmi bir nefret dilini ve linç söylemini kullanmaya başladı. Burada da provokasyon devam etti. Son olarak dün 12 Eylül darbe dönemini aratmayacak şekilde polis Boğaziçi Üniversitesine girdi. Biz bu filmi daha önce defalarca gördük, bu filmin bu millete hiçbir hayrı yoktur. Bu filmin bir kere daha çevrilmesine Cumhuriyet Halk Partisi olarak razı değiliz, izin vermeyeceğiz." şeklinde değerlendirdi. AK Parti kongrelerinde sosyal mesafenin kalmadığını, sadece yöneticiler arasında sosyal mesafe olduğunu savunan Öztrak, şunları kaydetti: "Oralarda salgın yok, öyle anlaşılıyor ya da söylendiği gibi AK Parti üyeleri Türkiye'de herkesten önce aşı mı oldu acaba? Bu kadar rahatlar. Dün akşam Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri pandemi nedeniyle getirilen yasaklara uymadıkları gerekçesiyle karakola götürüldü. Pandemi orada var, Barolar Birliği toplantısında pandemi var, onlar da bir türlü genel kurullarını yapamıyorlar. Diğer dernekler aynı şekilde. Uludağ'da birtakım insanlar akşamları gösterişli partiler veriyor. Ama lokantacı esnafı lokantasını açamıyor. Mesele AK Parti kongresi olduğu zaman AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan, 'Bu salonları hınca hınç doldurduğunuz için teşekkür ederiz' diyor. Türkiye'de hukuk herkese aynı uygulanmıyor artık."

- "Toplumun geniş bir kesiminin aşılanması gerekiyor" Kovid-19 aşılarının tedariğiyle ilgili süreci de eleştiren Faik Öztrak, "Bütün dünyada ülkeler birçok kaynaktan aşı tedarik ederken biz tek kaynağa mahkum olduk. 1,5 milyon doz Almanya'dan aşı gelecekti, yok ortada, nerede olduğu belli değil. İsrail, nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasını aşıladı, yüzde 2'lerdeyiz. İngiltere yüzde 20'sine yakını aşıladı, Fransa daha yukarılarda bir yerlerde. Biz yüzde 2'lerdeyiz ama cakayı elden bırakmıyoruz. Artık konuşma zamanı değil insan sağlığı söz konusu. Gerekli tedbirlerin alınması, bu aşıların getirilmesi, programa uygun olarak toplumun geniş bir kesiminin bir an önce aşılanması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. - "Esnafımızın dertlerini söylemeye çalışıyoruz" Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da salgın başladığından beri esnafın bütün dertlerini sahada görerek kamuoyuyla paylaşmaya çalıştıklarını söyledi. Esnafın çok zorda olduğunu, bu dönemde yardıma muhtaç hale geldiğini belirten Ağbaba, "Eskiden komşusuna gıda paketi dağıtan, yardım eden esnaf şu anda gıda paketine muhtaç duruma gelmiş durumda. Bizler esnafımızın dertlerini söylemeye çalışıyoruz. Maalesef ülkeyi yönetenler esnafın gerçek durumundan bihaber olarak yaşamaktalar. Verilen destekleri dünya ülkeleri ile karşılaştırdığımız zaman, hakikaten esnafa hiçbir şey yapılmadığını gözümüzle görüyoruz." dedi.