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CHP'li vekilin Meclis'te Seda Sayan isyanı! 'Şikayet edildi ama...'

19.02.2021 14:04 | Son Güncelleme:
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CHP'li vekilin Meclis'te Seda Sayan isyanı! 'Şikayet edildi ama...'

CHP'li milletvekili Burhanettin Bulut, takviye ürün adıyla ünlüler tarafından reklamı yapılan ilaçlara tepki göstererek, “Seda Sayan bu ürünlerin reklamı için sürekli kamera karşısına çıkıyor’’ dedi.

CHP'li milletvekili Burhanettin Bulut Meclis'te isyan etti! İnternette ikinci el satış yapan sitelerin denetlenmemesi üzerine konuşan CHP'nin eczacı kökenli milletvekili Burhanettin Bulut, “İkinci el ilaç satış usulüne dönüştü, denetlenmiyor” dedi.

Bulut, ‘'Takviye edici ürün'' adıyla ünlüler tarafından reklamı yapılan ilaçlara da tepki göstererek, “Seda Sayan bu ürünlerin reklamı için sürekli kamera karşısına geçiyor'' dedi. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Bulut TBMM'de yaptığı açıklamada,''2. el eşya satan internet sitelerinde tost makinesi başlığı altında ya da bir başka başlıkta yarısı kullanılmış kanser ilaçları, kırmızı reçeteli ilaçlar, anksiyete ilaçları, kesinlikle doktor nezaretinde kullanılması gereken ilaçlar satılıyor. Bu ilaçların yüzde 99'u sahte” dedi.

SEDA SAYAN ŞİKAYET EDİLDİ

Bulut, ünlülerin ‘takviye ilaç' ve vitamin adı altındaki ürünlerin reklamını yapmasını da eleştirerek şunları söyledi:" Bir numaralı isim Seda Sayan… Sürekli bu ürünlerin satışı için ekran karşısına çıkıyor. Seda Sayan ve ekibi, örneğin geçen yıl ‘No Attack' diye bir ürün tanıtımı yaptılar. ‘Ben kullandım, çok iyi geldi, bağışıklık sistemimizi onardı eğer hastaysanız bununla iyileşiyorsunuz, virüse karşı tek çözüm' diyor. Şikâyet edildi, para cezası aldılar ama bu ceza, reklam bedelinin ancak onda 1’i… Sonra hemen başka bir reklamla yine karşımızdalar."

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