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CHP'li Karabıyık'tan kariyer sınavı açıklaması:

30.07.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Tüm öğretmenler uzmandır, öğretmenlerimizi kariyer sınavına tabi tutmak onur kırıcı bir davranıştır. İktidarımızda böyle uygulamalar olmayacaktır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, uzman ve başöğretmenlik sınavlarına ilişkin, "Tüm öğretmenler uzmandır, öğretmenlerimizi kariyer sınavına tabi tutmak onur kırıcı bir davranıştır. İktidarımızda böyle uygulamalar olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Karabıyık, yaptığı açıklamada, eğitim alanında 1 milyondan fazla çalışan, örgün eğitimde yaklaşık 18 milyon 250 bin öğrenci bulunduğuna dikkati çekerek, öğretmenliğin, eğitim alanının en önemli öznesi olduğunu vurguladı.

Öğretmenliğin özel bir ihtisas mesleği olduğunu belirten Karabıyık, ancak Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenleri uzman ve başöğretmen olarak ayrıştırarak, uzman öğretmenlik sınavına girebilmeleri için 180, başöğretmenlik sınavına girebilmeleri için ise 240 saatlik bir program hazırladığına işaret etti.

Öğretmenlerin, Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden yayınlanan bu programları yaz tatilinde izleyip, bitirdiği takdirde kasım ayında yapılacak sınava girme hakkı kazanacağını belirten Karabıyık, şunları kaydetti:

"Öğretmenlik özel bir ihtisas mesleği ise kariyer basamaklarına ayrılması doğru bir uygulama değildir. Tüm öğretmenler uzmandır, bu uygulama 'öğretmenlik mesleği uzmanlık mesleğidir' ilkesi ile çelişmektedir.

Yıllarını bu mesleğe ve geleceğimizi yetiştirmeye adamış öğretmenlerimizin uzmanlığı, 180-240 saatlik videoların ardından yapılacak bir sınava indirgenemez. Bu uygulamadan vazgeçilmesi gereklidir. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ifade ettiği gibi öğretmenlik kutsal meslek, öğretmenler de değerlimizdir. Öğretmenlerimizi kariyer sınavına tabi tutmak onur kırıcı bir davranıştır. İktidarımızda böyle uygulamalar olmayacaktır."

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Öğretmen sınav eğitim

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