CHP'li Özel ile Ağbaba, Selvili Dede Alevi Kültür ve Dayanışma Şenliği'ne katıldı

MANİSA (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen Selvili Dede Alevi Kültür ve Dayanışma Şenliği'ne katıldı.

Özgür Özel, Kula Belediyesi iş birliğiyle Kenger Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, programın düzenlenmesinde emeği geçen Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve muhtar Günay Yılmaz'a teşekkür etti.

Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Özel, şöyle konuştu:

"Yüzyıllardır kara kazanların kaynadığı, beşikte, eşikte, döşekte kimsenin aç açıkta bırakılmadığı, eşitliğin yaşandığı, özellikle de kadın erkek eşitliğinin yaşandığı, inanç olarak, yaşam biçimi olarak doğrudan yürekte hissedildiği güzel insanların bulunduğu, örnek insanların bulunduğu bir yerdeyiz. İyi ki varsınız, sizi çok seviyoruz."

Veli Ağbaba da bu tür programların Anadolu'nun değerlerinin yaşaması adına önemli olduğunu vurguladı.

Programda Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da katılımcıları selamladı.

Şenliğe, Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz, CHP Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga, Kula Ülkü Ocakları Başkanı Uğur Çakan ve mahalle sakinleri katıldı.

