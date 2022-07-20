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CHP'li Özgür Özel, İzmir'de gündemi değerlendirdi:

20.07.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Cumhurbaşkanı adayımız, adayı merak eden herkestir, Cumhuriyet'ten yana, demokrasiden yana, Cumhuriyet kazanımlarının korunmasından yana tüm İzmirlilerdir" - "(İstanbul Sözleşmesi) Avukatımız hızla temyiz dilekçesini hazırlıyor ve önümüzdeki günlerde Danıştaya başvuracağız"

İZMİR (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, cumhurbaşkanı adaylarının, Cumhuriyet ve kazanımlarından yana olan herkes olduğunu söyledi.

Özel, CHP İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Danıştayın "İstanbul Sözleşmesi" kararını eleştirdi.

Danıştay heyetinde kadın hakimin oyuyla kararın şekillendiğini ifade eden Özel, "Erkek 2 hakim kabul, erkek 2 hakim ret ve bir kadın hakimin oyu sonucu belirleyecekken üzülerek ifade ediyorum ki o oy İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline onay verme yönünde çıktı. Bu büyük hayal kırıklığını İzmir'de kayda geçirmek isteriz üzüntüyle." dedi.

Özel, İstanbul Sözleşmesi için mücadeleyi sürdüreceklerini kaydederek, "Avukatımız hızla temyiz dilekçesini hazırlıyor ve önümüzdeki günlerde Danıştaya başvuracağız ve Danıştay İdari Davalar Genel Kurulunda son karar verilecek. Orada tüm dairelerden gelen temsilcilerle oluşacak heyet bu konuyu bir kez daha görüşecek. Biz yine kadın örgütleriyle, sivil toplum örgütleriyle, meslek kuruluşlarıyla, dayanışma halinde orada olacağız." diye konuştu.

Türkiye'de Kovid-19 vaka sayısının hızla yükseldiğini belirten Özel, Bilim Kurulu kararıyla eylül ayından itibaren tedbirlerin sıkılaştırılacağı bir sürecin başlaması gerektiğini, tedbirlerin de sadece "kapanma" anlamına gelmediğini kaydetti.

Brezilya donanmasına ait savaş uçağı gemisinin söküm için İzmir'in Aliağa ilçesine getirilmesinin kamuoyunda tartışmaya yol açtığını ifade eden Özel, "Sayenizde Aliağa, dünyadaki asbestli gemilerin gelip söktürüldüğü bir merkez haline geldi. Bu övünülecek değil, utanılacak bir şey. Bu sadece bir çevre krizi değildir. Bu aynı zamanda bir halk sağlığı riskidir, iş güvenliği riskidir, iş kazası riskidir, meslek hastalığı riskidir." değerlendirmesinde bulundu.

Çeşme ilçesinde çıkan yangında zarar gören alanları mercek altına aldıklarını dile getiren Özel, "İzmir'de otel olmayacak, villa olmayacak yerlerden duman çıkmıyor maalesef. O yangınların, şüpheli yangınların ardından kimler oralarda neler talep edecek, neler yapmaya çalışacak? Bakanlık üzerinden hangi yetkileri almaya çalışacaklar? Bunu da çok dikkatle takip etmek gerekiyor." şeklinde konuştu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki soruları da İzmir'den cevaplamak istediğini kaydeden Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı adayımız, adayı merak eden herkestir, Cumhuriyet'ten yana, demokrasiden yana, Cumhuriyet kazanımlarının korunmasından yana tüm İzmirlilerdir. Eğer İzmirliler sabah yataktan cumhurbaşkanı adayı olarak kalkarlarsa başka aday aramalarına gerek yok." dedi.

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Özgür Özel CHP

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