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Chris Hemsworth, Brad Pitt ile tanışma anını anlattı: O el sıkışmak istedi, ben ise sarıldım

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Avustralyalı aktör Chris Hemsworth, tanışmayı çok istediği Brad pitt ile ilk karşılaşmalarını, People dergisine anlattı. Hemsworth, "O el sıkışmak için uzandı ama ben sarılmak için gittim. Halinden memnundu" dedi.

Chris Hemsworth, Brad Pitt ile tanışma anını anlattı: O el sıkışmak istedi, ben ise sarıldım

Thor rolüyle kariyerinde zirveye ulaşan Chris Hemsworth, People dergisine konuştu. Ünlü aktör, hayranı olduğu Brad Pitt ile tanışmaya oldukça hevesli olduğunu ve onunla ilk karşılaştığında neler hissettiğini samimi bir şekilde anlattı.

'HAYAL ETTİĞİM GİBİYDİ'

Brad Pitt ile tanışma anlatan Hemsworth, “Brad Pitt ile Once Upon a Time… in Hollywood filminin galasında tanıştım. O el sıkışmak için uzandı ama ben ona sarılmaya gittim, o da bu durumdan memnun gözüküyordu” sözleriyle anlattı.

Pitt’e sarılmak için uzandığı anda güvenlik tarafından saldırıya uğramadığını belirten 36 yaşındaki aktör, “Onunla tanışmak harikaydı. Brad tam da umduğum ve hayal ettiğim gibi cana yakın biriydi” dedi.

Avustralya’nın Byron Bay bölgesinde eşi Elsa Pataky ve çocuklarıyla birlikte sosyal izolasyonda olan Chris Hemsworth’ün dördüncü filmi Thor: Love and Thunder’ın çekimleri karantina sona erdiğinde devam edecek.

Başarılı aktör, serinin dördüncü filmi hakkında, “Yıllardır okuduğum en iyi senaryo. Bu haliyle çekilirse çılgın bir film olacak” dedi. (Sözcü)


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Anahtar Kelimeler:
Chris Hemsworth , Brad Pitt,

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