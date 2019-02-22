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Chris Hemsworth Hulk Hogan oluyor!

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 22.02.2019 10:38 | Son Güncelleme

Yakışıklı aktör Chris Hemsworth, Netflix’in yeni projesinde güreşçi Hulk Hogan’ı canlandıracak.

Chris Hemsworth Hulk Hogan oluyor!

Amerika’nın dünyaca ünlü güreşçisi Hulk Hogan’ın hayatı film oluyor. Online dizi ve film platformu Netflix’in biyografik film projesinde başrolü üstlenecek isim belli oldu. Gerçek adı Terry Gene Bollea olan ünlü güreşçiyi, Avengers filmlerinde Thor karakteriyle boy gösteren Chris Hemsworth’ün canlandıracağı açıklandı.

Şimdilerde emekli olan, 80’li yılların popüler ismi müzisyenlik gibi işlerle de uğraşıyor. Son yıllarda da adının karıştırdığı skandallarla gündeme geliyordu. Hulk Hogan’ın hayat hikayesine odaklanacak olan filmin yönetmen koltuğunda son dönemlerde Joker filmiyle meşgul olan Todd Phillips oturacak. Yakışıklı aktör Chris Hemsworth ve Bradley Cooper projenin yapımcıları arasında yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Chris Hemsworth Netflix Hulk Hogan

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