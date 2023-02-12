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Christian Atsu’nun kaldığı oda tespit edildi! Dokuzuncu kat için yaşam koridoru oluşturuluyor

12.02.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Christian Atsu’nun menajerleri ve Taner Savut’un arkadaşları, Rönesans Rezidans’a ulaştılar. Sekizinci kat bloğundan dokuzuncu kata geçilmesi için madencilere koridor ve yol açılıyor. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Christian Atsu’nun kaldığı oda tespit edildi! Dokuzuncu kat için yaşam koridoru oluşturuluyor
Christian Atsu

Christian Atsu

GNA Gana
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atakaş Hatayspor
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketinin etkili olduğu illerden Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hataysporlu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut’un yaşadıkları Rönesans Rezidans, deprem sonrası yıkıldı. Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu’nun kardeşi Isaac Twasam ve menajerleri Murat Uzunmehmet ile Nana Sechre, rezidansın önünde gelecek mutlu haberi bekliyor.

OYUNCUNUN NEREDE KALDIĞI DETAYINA ULAŞILDI

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Christian Atsu’nun depremde binanın yıkıldığı anda dokuzuncu katta olduğu tespit edildi. Şu an sekizinci kat bloğundan dokuzuncu kata ulaşmak için madenciler yol açıyor.

TÜRKİYE'YE GELİYORLAR

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İnsan hakları ve yardım kuruluşu olarak ülkede hizmet veren Crime Check Foundation, Gana hükümetine bir çağrıda bulunarak, milli futbolcunun Hatay’daki arama-kurtarma çalışmalarına hükümetin katılmasını talep etti.

Afrika ülkesinden basın mensupları ve futbolcunun bazı yakınlarının da Hatay’a gelme hazırlıkları içerisinde oldukları öğrenildi.

"TÜM GANA KENDİSİNİN İYİ OLMASI İÇİN DUA EDİYOR"

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Öte yandan Gana Milli Takımı kaptanı Andre Ayew, yakın arkadaşı olduğunu belirttiği Christian Atsu’nun durumundan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ayew, “Tüm Gana kendisinin iyi olması için dua ediyor” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Essien, “Arkadaşım Christian Atsu’nun hayatta olduğunu umuyor ve dua ediyorum. Kalbim, başta bu trajedinin kurbanlarının aileleri olmak üzere tüm Türkiye ve Suriye halklarıyla birlikte” dedi.

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