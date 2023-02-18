Christian Atsu öldü mü? Hataysporlu futbolcu Christian Atsu kimdir, kaç yaşındaydı? Acı haber geldi!

Christian Atsu ile ilgili son dakika haberlerinin ardından birçok kişi arama motorlarında araştırma yapıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu hayatını kaybetti. Christian Atsu'nun futbol camiasını yasa boğdu.

CHRİSTİAN ATSU ÖLDÜ MÜ?

Christian Atsu'nun menajeri yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Christian Atsu bulundu ve maalesef hayatını kaybetti."

CHRİSTİAN ATSU KİMDİR?

Christian Atsu 10 Ocak 1992 tarihinde dünyaya geldi.

Ganalı millî futbolcu Christian Atsu Hatayspor'da forma giyiyordu.

CHRİSTİAN ATSU'NUN OYNADIĞI TAKIMLAR

Christian Atsu'nun altyapı kariyeri:

2009-2011 Porto

Christian Atsu'nun profesyonel futbol kariyeri

2011-2013 Porto

2011-2012 → Rio Ave

2013-2017 Chelsea

2013-2014 → Vitesse (kiralık)

2014-2015 → Everton (kiralık)

2015-2016 → Bournemouth (kiralık)

2016 → Málaga (kiralık)

2016-2017 → Newcastle United (kiralık)

2017-2021 Newcastle United

2021-2022 Al-Raed

2022- Hatayspor

Christian Atsu'nun Millî takım kariyeri:

2012- Gana



