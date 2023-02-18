Christian Atsu öldü mü? Hataysporlu futbolcu Christian Atsu kimdir, kaç yaşındaydı? Acı haber geldi!

Christian Atsu ile ilgili son dakika haberlerinin ardından birçok kişi arama motorlarında araştırma yapıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu hayatını kaybetti. Christian Atsu'nun futbol camiasını yasa boğdu.
Christian Atsu'nun menajeri yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Christian Atsu bulundu ve maalesef hayatını kaybetti."
Christian Atsu 10 Ocak 1992 tarihinde dünyaya geldi.
Ganalı millî futbolcu Christian Atsu Hatayspor'da forma giyiyordu.
Christian Atsu'nun altyapı kariyeri:
2009-2011 Porto
Christian Atsu'nun profesyonel futbol kariyeri
2011-2013 Porto
2011-2012 → Rio Ave
2013-2017 Chelsea
2013-2014 → Vitesse (kiralık)
2014-2015 → Everton (kiralık)
2015-2016 → Bournemouth (kiralık)
2016 → Málaga (kiralık)
2016-2017 → Newcastle United (kiralık)
2017-2021 Newcastle United
2021-2022 Al-Raed
2022- Hatayspor
Christian Atsu'nun Millî takım kariyeri:
2012- Gana