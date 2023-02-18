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Christian Atsu öldü mü? Hataysporlu futbolcu Christian Atsu kimdir, kaç yaşındaydı? Acı haber geldi!

18.02.2023 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Christian Atsu ile ilgili son dakika açıklamasında bulunuldu. 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Hataysporlu futbolcu'ya ilişkin acı haberi menajeri duyurdu. Peki, Christian Atsu öldü mü? Hataysporlu futbolcu Christian Atsu kimdir, kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

Christian Atsu öldü mü? Hataysporlu futbolcu Christian Atsu kimdir, kaç yaşındaydı? Acı haber geldi!

Christian Atsu ile ilgili son dakika haberlerinin ardından birçok kişi arama motorlarında araştırma yapıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu hayatını kaybetti. Christian Atsu'nun futbol camiasını yasa boğdu.

CHRİSTİAN ATSU ÖLDÜ MÜ?

Christian Atsu'nun menajeri yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Christian Atsu bulundu ve maalesef hayatını kaybetti."

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CHRİSTİAN ATSU KİMDİR?

Christian Atsu 10 Ocak 1992 tarihinde dünyaya geldi.

Ganalı millî futbolcu Christian Atsu Hatayspor'da forma giyiyordu.

CHRİSTİAN ATSU'NUN OYNADIĞI TAKIMLAR

Christian Atsu'nun altyapı kariyeri:

2009-2011 Porto

Christian Atsu'nun profesyonel futbol kariyeri

2011-2013 Porto
2011-2012 → Rio Ave
2013-2017 Chelsea
2013-2014 → Vitesse (kiralık)
2014-2015 → Everton (kiralık)
2015-2016 → Bournemouth (kiralık)
2016 → Málaga (kiralık)
2016-2017 → Newcastle United (kiralık)
2017-2021 Newcastle United
2021-2022 Al-Raed
2022- Hatayspor

Christian Atsu'nun Millî takım kariyeri:

2012- Gana


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