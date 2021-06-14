Christian Eriksen'den taraftara mesaj var!

Euro 2020'de B Grubu ilk maçında Danimarka ve Finlandiya karşılaştı. Avrupa Şampiyonası'na ilk kez katılan Finlandiya rakibini 1-0 yendi.

Karşılaşmaya damga vuran olan Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in yaşadığı sağlık sorunu oldu.

Tecrübeli oyuncu İtalyan gazetesi La Gazetta dello Sport aracılığıyla ilk mesajını gönderdi.

29 yaşındaki oyuncu, "Herkese teşekkür ederim, pes etmeyeceğim. Şimdi daha iyi hissediyorum ama ne olduğunu anlamak istiyorum. Benim için yaptığınız her şeye teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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