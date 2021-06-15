Christian Eriksen hastaneden paylaşım yaptı! İşte son durumu

Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu'nda Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan mücadelede ölümden dönen Christian Eriksen, tedavisinin devam ettiği hastaneden ilk fotoğrafını paylaştı ve kendisine destek olanlara mesaj gönderdi.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Danimarkalı futbolcu, "Herkese merhaba. Tüm dünyadan gelen tatlı ve bir o kadar da inanılmaz mesajlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hepsi benim ve ailem için çok anlamlı. Mevcut şartlar altında durumum iyi. Hastanede bir dizi kontrolden daha geçmem gerekiyor ancak kendimi iyi hissediyorum. Önümüzdeki maçlarda takım arkadaşlarımı destekleyeceğim. Tüm Danimarka için oynayın." ifadelerini kullandı.

İTALYAN BASININA KONUŞTU

Finlandiya maçında geçirdiği kalp krizinin ardından ilk röportajını İtalyan basınına veren Christian Eriksen, "Desteklerinizden ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Kendimi daha iyi hissediyorum ve hiçbir şeyden vazgeçmedim. Tabii önce ne olduğunu anlamak istiyorum." mesajını vermişti.



