SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. EURO 2020
  4. Christian Eriksen hastaneden paylaşım yaptı! İşte son durumu

Christian Eriksen hastaneden paylaşım yaptı! İşte son durumu

15.06.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danimarka - Finlandiya maçında fenalaşarak ölümden dönen yıldız futbolcu Christian Eriksen, hastaneden ilk fotoğrafını paylaştı. İyi olduğunu belirten Eriksen destekleri için tüm taraftarlara teşekkür etti.

Christian Eriksen hastaneden paylaşım yaptı! İşte son durumu

Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu'nda Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan mücadelede ölümden dönen Christian Eriksen, tedavisinin devam ettiği hastaneden ilk fotoğrafını paylaştı ve kendisine destek olanlara mesaj gönderdi.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Danimarkalı futbolcu, "Herkese merhaba. Tüm dünyadan gelen tatlı ve bir o kadar da inanılmaz mesajlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hepsi benim ve ailem için çok anlamlı. Mevcut şartlar altında durumum iyi. Hastanede bir dizi kontrolden daha geçmem gerekiyor ancak kendimi iyi hissediyorum. Önümüzdeki maçlarda takım arkadaşlarımı destekleyeceğim. Tüm Danimarka için oynayın." ifadelerini kullandı.

ERİKSEN

İTALYAN BASININA KONUŞTU

Finlandiya maçında geçirdiği kalp krizinin ardından ilk röportajını İtalyan basınına veren Christian Eriksen, "Desteklerinizden ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Kendimi daha iyi hissediyorum ve hiçbir şeyden vazgeçmedim. Tabii önce ne olduğunu anlamak istiyorum." mesajını vermişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünlerSıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünler
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Morata sonraki maçta herkesi susturacakMorata sonraki maçta herkesi susturacak
Anahtar Kelimeler:
Danimarka Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
insallah bir an önce saglıgına kavusman dilekleriye gecmiş olsun
FUTBOLUN DİNİ YOK GECMİŞ OLSUN KARDEŞİM

En Çok Okunan Haberler

Görüntüler Bodrum'dan! Kuyruğun sonu görünmedi

Görüntüler Bodrum'dan! Kuyruğun sonu görünmedi

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

Galatasaray'dan yüzyılın bombası!

Galatasaray'dan yüzyılın bombası!

Eriksen'de 2 korkunç şüphe!

Eriksen'de 2 korkunç şüphe!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi şok ayrılık kararı!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi şok ayrılık kararı!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Eriksen için etten duvar ördüler!

Eriksen için etten duvar ördüler!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Türkiye-İtalya maçına damga vuran kare!

Türkiye-İtalya maçına damga vuran kare!

Milli yıldızlar tarihe geçti!

Milli yıldızlar tarihe geçti!

Beşiktaş'tan Okan Buruk açıklaması

Beşiktaş'tan Okan Buruk açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.