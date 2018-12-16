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Christian Gentner'in babası tribünde fenalaşarak hayatını kaybetti!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 16.12.2018 11:07 | Son Güncelleme

Almanya Bundesliga 15. hafta karşılaşmasında Stuttgart ile Hertha Berlin karşı karşıya gelirken Stuttgart'ın kaptanı Christian Gentner'in babası tribünde fenalaşarak hayatını kaybetti.

Christian Gentner'in babası tribünde fenalaşarak hayatını kaybetti!

Almanya 1'inci Ligi ekiplerinden VFB Stuttgart, Bundesliga'nin 15'inci haftasında sahasında ağırladığı Hertha Berlin'i, Gomez'in golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Alman spor basınında yer alan haberlere göre, VFB Stuttgart camiası yaşanan bir acı olay sonrası galibiyete sevinemedi. VFB Stuttgart-Hertha Berlin maçını tribünden izleyen VFB Stuttgart takım kaptanı Christian Gentner'in babası Herbert Gentner'in, karşılaşmanın bitiş düdüğünün hemen ardından statta hayatını kaybettiği öğrenildi. Maçın ardından babasının öldüğünden habersiz yayıncı kuruluşa maçla ilgili röportaj veren Christian Gentner'e acı haberi, soyunma odasına gelen kardeşinin verdiği belirtildi.

Ölüm haberinin duyulmasıyla VFB Stuttgart Kulübü, gelişmeyi kötü bir saat olarak değerlendirerek kulüp sayfasından yas ilan etti. Gentern ailesinin acısını paylaşan kulüp yetkilileri, oyuncusunun babasının neden yaşamını kaybettiği gibi detaylara girmeyerek, kulüp sayfasını dondurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Stuttgart Christian Gentner Herbert Gentner

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