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Christian Luyindama, Anderlecht taraftarına el hareketi yaptı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.02.2019 08:15 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yeni transferi Christian Luyindama, eski takımı Standard Liege'in Anderlecht'i 2-1 yendiği maçın ardından yaptığı hareketle ülke basınının gündemine oturdu. Luyindama, taraftarların önüne giderek rakip takım Anderlecht'e küfür etti. Yıldız ismin bu tavrı, büyük tepki çekti.

Christian Luyindama, Anderlecht taraftarına el hareketi yaptı!

Galatasaray'ın yeni transferi Christian Luyindama, eski takımı Standard Liege'in Anderlecht'i 2-1 yendiği maçın ardından yaptığı hareketle ülke basınının gündemine oturdu.

Demokratik Kongolu savunma oyuncusu, eski takımına veda etmek için Sarı-Kırmızılıların Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından Belçika'ya gitti. Standard Liege'in Anderlecht'i 2-1 yendiği maçtan sonra taraftarların yanına giderek mikrofonu eline alan Luyindama, önce kendisiyle özdeşleşmiş "Boss" şarkısını söyledi.

Taraftarların büyük ilgi gösterdiği Luyindama'nın sonraki hareketi ise herkesi şoke etti. Demokratik Kongolu oyuncu, deplasman tribünündeki Anderlecht taraftarlarına yönelerek rakip seyircilere el hareketi çekti ve "Puta Anderlecht" (O.... Anderlecht) diye bağırdı.

Olayın ardından güvenlik görevlileri Luyindama'yı tribünün önünden uzaklaştırdı.

25 yaşındaki savunma oyuncusu, Sarı-Kırmızılılara ara transfer döneminin son gününde 3 milyon euro karşılığında kiralık olarak katılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Christian Luyindama

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