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Christian Luyindama, Fenerbahçe derbisinde yok

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.04.2019 21:47 | Son Güncelleme

Luyindama, Fenerbahçe derbisinde yok... Galatasaray ile Yeni Malatyaspor arasındaki Türkiye Kupası yarı final ilk maçının 71. dakikasında oyundan atılan Luyindama, gördüğü kırmızı kart sebebiyle Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Christian Luyindama, Fenerbahçe derbisinde yok

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Anahtar Kelimeler:
Christian Luyindama Fenerbahçe Galatasaray Yeni Malatyaspor

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