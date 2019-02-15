Christian Luyindama haftanın 11'inde

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, ortaya koydukları üstün performans sayesinde son 32 turu ilk ayağının en iyi 11'ine giren oyuncular duyuruldu.
Galatasaray'ın konuk ettiği Portekiz ekibi Benfica'ya 2-1 yenildiği karşılaşmada 90 dakika sahada kalan ve takımının tek golünü kaydeden Demokratik Kongo Cumhuriyetli savunma oyuncusu, haftanın 11'ine seçildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i şöyle:
Kaleci: Daniel Vukovic (Genk)
Savunma: Vladimir Coufal (Slavia Prag), Christian Luyindama (Galatasaray), Ludek Pernica (Viktoria Plzen), Cesar Azpilicueta (Chelsea)
Orta saha: Alfonso Pedraza (Villarreal), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ross Barkley (Chelsea), Diego Lainez (Real Betis)
Forvet: Jose Callejon (Napoli), Ruben Sobrino (Valencia)
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