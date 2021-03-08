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Christoph Daum'dan flaş Fenerbahçe açıklaması

08.03.2021 10:06 | Son Güncelleme:
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Christoph Daum'dan flaş Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin yaşadığı puan kayıplarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken teknik direktör Christoph Daum'a, Sarı-Lacivertlilerin sportif direktörü Emre Belözoğlu tepki göstermişti. Alman teknik adam hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Daum yaptığı paylaşımlarla ilgili “Fenerbahçe'yle alakası yok ama adımın geçmesinden gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Christoph Daum, Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşadığı maçların ardından yaptığı paylaşımlara açıklık getirdi.

Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun kendisinin puan kayıpları sonrası yaptığı paylaşımlardan rahatsızlık duydukları yönündeki açıklamalar için Beyaz TV'ye konuşan Christoph Daum şunları söyledi:

"PAYLAŞIMLARIMIN FENERBAHÇE'YLE BİR ALAKASI YOK AMA..."

"Öncelikle Türkiye ile çok güçlü ilişkilerim var. Türkiye'de futbolu seven ve bana her zaman iyi dileklerini gönderen çok arkadaşım var. Bununla gurur duyuyorum ve arkadaşlarımla iletişim halindeyim. Türkiye benim hep ikinci evim ve bunun sadece futbolla alakası yok. Herhangi bir futbol kulübü ile de alakası yok ama adımın geçmesinden gurur duyuyorum. Yıllardır bu paylaşımları yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim."

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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