Christophe Galtier, Burak Yılmaz'ı istiyor

Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, geçen sezon Fransa Ligue 1'de gösterdiği harika performansla şampiyonluk ipini göğüslemişti. Takımın hocalığını yapan Christophe Galtier ise sezonun bitimiyle sürpriz bir karar alarak bir başka Fransız ekibi Nice'in yolunu tuttu. Deneyimli teknik adam, yeni takımına eski öğrencisi Burak Yılmaz'ı getirmek için girişimlere başladı.

KULÜPLER ANLAŞIRSA SON KARARI BURAK YILMAZ VERECEK

Nice ilk temasta, Lille'in transfer bedeliyle ilgili beklentisini sordu. Lille kulübü bu konuyla ilgili tecrübeli oyuncunun temsilcilerini bilgilendirdi. Kulüpler düzeyinde anlaşma sağlanırsa, Burak ile bir görüşme yapılacak. Burak Yılmaz'ın eski hocasıyla tekrar çalışmaya sıcak baktığı öğrenildi.



