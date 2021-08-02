SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. Christophe Galtier, Burak Yılmaz'ı istiyor

Christophe Galtier, Burak Yılmaz'ı istiyor

02.08.2021 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1'de Lille'le şampiyonluk yaşayan teknik direktör Christophe Galtier, sezonun bitmesiyle birlikte takımdan ayrılmış ve Nice'in başına geçmişti. Deneyimli teknik adam, yaşanan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan eski öğrencisi Burak Yılmaz'ı yeniden kadrosunda görmek istiyor.

Christophe Galtier, Burak Yılmaz'ı istiyor

Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, geçen sezon Fransa Ligue 1'de gösterdiği harika performansla şampiyonluk ipini göğüslemişti. Takımın hocalığını yapan Christophe Galtier ise sezonun bitimiyle sürpriz bir karar alarak bir başka Fransız ekibi Nice'in yolunu tuttu. Deneyimli teknik adam, yeni takımına eski öğrencisi Burak Yılmaz'ı getirmek için girişimlere başladı.

KULÜPLER ANLAŞIRSA SON KARARI BURAK YILMAZ VERECEK

Nice ilk temasta, Lille'in transfer bedeliyle ilgili beklentisini sordu. Lille kulübü bu konuyla ilgili tecrübeli oyuncunun temsilcilerini bilgilendirdi. Kulüpler düzeyinde anlaşma sağlanırsa, Burak ile bir görüşme yapılacak. Burak Yılmaz'ın eski hocasıyla tekrar çalışmaya sıcak baktığı öğrenildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli olduUEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İtalyan devinden F.Bahçeli yıldıza dev teklifİtalyan devinden F.Bahçeli yıldıza dev teklif
PARTNER Servetine servet katacak! Cem Yılmaz'ın yeni filminden alacağı ücret dudak uçuklattı Servetine servet katacak! Cem Yılmaz'ın yeni filminden alacağı ücret dudak uçuklattı
Burak Yılmaz'dan bir kupa daha! PSG'yi devirdilerBurak Yılmaz'dan bir kupa daha! PSG'yi devirdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte yangınlardaki son durum! Bir ilçe için tahliye kararı

İşte yangınlardaki son durum! Bir ilçe için tahliye kararı

Yangında kritik görev 'Ateş kuşları'nın

Yangında kritik görev 'Ateş kuşları'nın

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

Başkan Elmas 2 yıldıza kapıyı gösterdi

Başkan Elmas 2 yıldıza kapıyı gösterdi

Tokyo'da bir madalya daha kazandık

Tokyo'da bir madalya daha kazandık

Korkutan pozisyon! Filenin Sultanları maçta kafa kafaya çarpıştı

Korkutan pozisyon! Filenin Sultanları maçta kafa kafaya çarpıştı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Filenin Sultanları tarih yazdı

Filenin Sultanları tarih yazdı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Galatasaray'da şok devam ediyor!

Galatasaray'da şok devam ediyor!

İmzayı attı ama fotoğrafa tepki yağdı!

İmzayı attı ama fotoğrafa tepki yağdı!

İşte Belözoğlu'nun yeni adresi

İşte Belözoğlu'nun yeni adresi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.