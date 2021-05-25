Christophe Galtier, Lille'den ayrıldığını duyurdu!

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, takımdan ayrıldığını açıkladı. Kulüp başkanı ile görüştüğünü söyleyen Galtier kulüpten ayrıldığını bildirdi.

"BURADAKİ SÜREMİ DOLDURDUM"

Christophe Galtier,"Lille'den ayrılma zamanı geldi, başkan ile görüştüm. Buradaki süremi doldurdum.Teklifler arasında ilgimi çeken 3 kulüp var. Lyon, Nice ve Napoli." ifadelerini kullandı.

SEZONUN EN İYİSİ SEÇİLDİ

Aralık 2017'den beri Lille'de görev yapan 54 yaşındaki Christophe Galtier'in istifası dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

Bu sezon Lille'in başında çıktığı 38 maçta 24 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde eden Christophe Galtier, Fransa Ligue 1'de sezonun en iyi antrenörü seçildi. Lille'in kazandığı şampiyonlukta büyük katkısı olan Galtier'in yeni durağının neresi olacağı henüz bilinmiyor.



