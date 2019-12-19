Christopher Nolan yönetmenliğindeki Tenet filminden ilk kareler geldi

The Dark Knight, Interstellar, Dunkirk, Inception gibi unutulmaz gişe filmlerine imzasını atan başarılı yönetmen Christopher Nolan’ın heyecanla beklenen yeni filmi Tenet’ten ilk kare geldi. Kısa bir süre sinema salonlarında teaser’ı yayınlanan filmden fragmanın ne zaman geleceği ise büyük bir merak konusu.

Bir casus hikayesi olduğundan başka hiçbir ayrıntı bilmediğimiz Tenet üzerindeki gizem arttıkça, yönetmenin hayranlarının soruları da artmaya devam ediyor. Çok büyük bir bütçeyle son derece gizli bir şekilde çekimleri gerçekleşen film hakkında, İngiliz yönetmen Christopher Nolan şu açıklamayı yapmıştı;

Filmin hakkında sizlere ne söyleyebilirim? Casus filmi bakış açısıyla olaya giriyoruz. Ama farklı yerlere gidiyoruz. Umuyoruz ki heyecan verici ve yenilikçi olarak birkaç farklı türe geçiş yapıyoruz. Emma Thomas ve ben geniş ölçekli prodüksiyonu bir araya getirdik. Ama bu uluslararası erişimi en fazla olacak film. 7 ülkenin her köşesinde, devasa bir kadroyla ve dev setlerle çekim yaptık. Şüphesiz yaptığımız en tutkulu iş bu.

John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson ve Kenneth Branagh gibi başarılı isimleri kadrosunda bulunduran Tenet, 17 Temmuz 2020’de vizyona girecek.



