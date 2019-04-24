CIA, Huawei hakkında önemli bazı ipuçları elde etti

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Huawei şirketinin CFO’su, geçtiğimiz dönemlerde Kanada’da tutuklanmıştı. Bu tutuklama kararı, Dünyanın gündemine bomba gibi düştü ve ABD, bazı istihbarat raporları açıkladı.

CIA aracılığıyla açıklanan raporlarda, Huawei akıllı telefon üreticisinin Çin Hükümeti’nden ve Çin Halk Ordusu’ndan önemli miktarda fon desteği aldığı ifade edildi. Bu fon desteğinin karşılığında ise Huawei, bazı istihbarat bilgileri aktaracak.

Huawei ise hiçbir şekilde Çin Hükümeti’ne bilgi aktarmadıklarını ve kendilerinin özel şirket olduklarını ifade etti. Dünyanın en baskıcı ülkelerinden bir tanesi olarak görülen Çin Devleti’nde, böyle bir özel sektör ve kamu ayrımı yapmak oldukça zor. Bilindiği gibi Çin hükümeti, tüm özel şirketlere yoğun bir şekilde baskı yapıyor.

ABD tarafından yayınlanan raporlara göre; Yeni Zelanda, Avustralya, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere Dünyadaki birçok ülke, casusluk tehdidi altında. Bu ekonomi savaşları ve casusluk faaliyetleri ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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